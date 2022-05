Holandsko nebude od utorka dostávať plyn od Gazpromu: Zastavenie dodávok očakáva aj Dánsko

GasTerra, ktorá nakupuje a obchoduje s plynom v prospech holandskej vlády, oznámila, že nesúhlasila s novým ruským systémom platieb za plyn a od 31. mája sa dodávky plynu od Gazpromu zastavia. Spoločnosť mala pôvodne dovážať plyn od ruskej spoločnosti do konca septembra, pričom za toto obdobie mal plynárenský koncern dodať firme GasTerra 2 miliardy kubických metrov (m3).

Holandsko však pre zastavenie dodávok zemného plynu od Gazpromu problémy mať nebude. GasTerra dodala, že 2 miliardy m3 plynu, ktoré mal do októbra dodať Gazprom, medzičasom nakúpila od iných dodávateľov.

Dánsky energetický koncern Orsted očakáva zastavenie dodávok plynu od Gazpromu

Dánsky energetický koncern Orsted očakáva, že mu ruský Gazprom zastaví dodávky plynu, keďže sa firma odmietla prispôsobiť novému ruskému platobnému mechanizmu za dodávky suroviny. Zásobovanie Dánska plynom by však prípadné zastavenie dodávok z Ruska ohroziť nemalo. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Gazprom Export stále požaduje, aby Orsted platil v rubľoch," uviedla dánska firma v oficiálnom oznámení. "Podmienky kontraktu však takúto platbu nevyžadujú, a preto sme aj Gazprom Export informovali, že tak nemienime urobiť," dodal Orsted s tým, že za takýchto okolností je tu riziko, že ruská spoločnosť dodávky plynu pre Orsted zastaví. V takom prípade by to podľa dánskej firmy znamenalo porušenie kontraktu.

Podľa Dánskej energetickej agentúry by však prípadné rozhodnutie Gazpromu zastaviť dodávky plynu pre Orsted nemalo zásobovanie Dánska touto surovinou ohroziť. Aj samotný Orsted uviedol, že plyn dokúpi na európskom trhu. "Na takýto scenár sme sa pripravovali, aby sme minimalizovali riziko pre našich zákazníkov, ktorými sú najmä väčšie firmy v Dánsku a vo Švédsku," dodal Orsted. Zatiaľ nie je jasné, či Gazprom zastaví dodávky okamžite po termíne splatnosti, ktorým je pre Orsted 31. máj.

Ak Gazprom dodávky zastaví, Dánsko bude ďalšou krajinou, ktorej by Rusko zastavilo dodávky plynu pre nesúhlas s novým (rubľovým) systémom platieb. Do dnešných dní Gazprom z tohto dôvodu zastavil dodávky do Poľska, Bulharska a Fínska. Všetky tri krajiny sa odmietli prispôsobiť požiadavke Moskvy posielať platby za plyn na účet v Gazprombanke, ktorá platby v zahraničnej mene konvertuje na ruble. Naopak, firmy z Nemecka, Francúzska a Talianska uviedli, že sa novému mechanizmu prispôsobia.

Orsted predal svoje ropné a plynárenské aktíva v roku 2017 s tým, že sa chce zameriavať na obnoviteľné zdroje energie, najmä na produkciu energie z veterných fariem na mori. Naďalej však pokračuje v plnení dlhodobej zmluvy s Gazpromom na dodávky plynu, ktorej platnosť končí v roku 2030.