FOTO Žena (27) odmietla uvoľniť miesto pri bare mladíkovi: Nasledoval totálny horor, znetvoril ju

Rodáčka z Texasu Jordan Katherine opísala incident v dlhom príspevku na Facebooku. Uviedla, že minulý štvrtok bola v hotelovom bare Cheeky Monkey v meste Midigama, kde sedela pri stole so svojím priateľom. Po zhruba pätnástich minútach sa k nim priblížil muž a povedal im, aby si presadli inam. Bol súčasťou väčšej skupiny, ktorá hovorila rovnakým jazykom. "Jeho žiadosť sme zamietli a navrhli sme mu iné voľné miesta v okolí. Skupina jeho asi šiestich až ôsmich kamarátov nás vzápätí obkolesila a začala slovne obťažovať," priblížila 27-ročná žena.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Jordan Katherine

V tomto momente vytiahla telefón, aby zaznamenala, čo sa deje. Keď iná žena zo skupiny zbadala, že drží v ruke mobil, okamžite ho Jordan vyrazila z rúk a udrela ju päsťou. Katherine ju v sebaobrane odstrčila a vrátila sa na svoje miesto. Vtedy mladík, ktorý ju pôvodne oslovil, zdvihol prázdny pohár. "Stál asi jeden meter odo mňa a pozeral sa mi do očí a potom mi hodil tento pohár plnou silou priamo do tváre. Vyzeralo to, akoby sa snažil hodiť bejzbalovú loptičku tak silno, ako len vedel. Pohár sa rozbil pri náraze do mojej tváre a rozrezal mi ústa. Veľa črepín z pohára sa mi dostalo do úst a nejaké do očí. Začala som silno a nekontrolovateľne krvácať," opisuje útok dievčina.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Jordan Katherine

Násilnú skupinu vyviedol personál z baru a Jordan zavolali záchranku. Viacerí lekári ju však po prevoze do nemocnice nechceli ošetriť, pretože rozsah jej zranení bol taký vážny. "Jeden doktor povedal, že keby ma sklo zasiahlo nižšie, vykrvácala by som a zomrela. Potom som musela čakať niekoľko hodín, kým dorazí do nemocnice ústny a maxilofaciálny špecialista, pretože moje rany boli také vážne."

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Jordan Katherine

Katherine skončila s celou hornou perou rozrezanou na polovicu, na tvári mala viacero rezných rán. Operácia trvala približne tri hodiny, ďalšie dva dni musela zostať hospitalizovaná. "Stále potrebujem navštíviť očného lekára, aby mi vybral sklo z oka, a zubára, pretože mám uvoľnený zub z toho, ako tvrdo sklo zasiahlo moju tvár. Po tomto násilnom útoku cítim veľa fyzickej a duševnej bolesti, verím, že to bolo viac než len pokus mi ublížiť," dodáva mladá žena.

Teraz prosí každého, kto by mohol vedieť, kde sa nachádza údajný vinník, ktorým by mal byť dánsky občan, aby kontaktoval políciu. V tejto veci boli informované aj miestne letiská, aby prípadne dotyčnému zabránili opustiť krajinu.