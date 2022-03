Poradca Bieleho domu varuje Rusko: Ak bude treba, zasiahneme plnou silou!

Obavy z možného zasiahnutia štátov aliancie zvýšil mohutný ruský útok na vojenskú základňu v ukrajinskom meste Javoriv, ktoré sa nachádza len zhruba dvadsať kilometrov od poľských hraníc. Zahynulo pri ňom najmenej 35 ľudí a ďalších 134 utrpelo zranenie.

Archívne VIDEO Z ostreľovanej budovy na severe Kyjeva sa valí dym, hasiči našli na mieste aj niekoľko tiel

Štáty NATO sa zatiaľ odmietajú priamo zapojiť do vojny na Ukrajine, hoci len zriadením bezletovej zóny nad krajinou, kde pred vojnou žilo 44 miliónov obyvateľov. Bezletovú zónu opakovane požaduje Kyjev. Zároveň členovia aliancie ale varovali, že pokiaľ by sa niekto z nich stal terčom útoku, budú naň reagovať všetci spoločne.

Sullivan tiež uviedol, že Washington varoval Moskvu pred možným použitím chemických zbraní. Ak by Rusko nasadilo zbrane hromadného ničenia, bola by to podľa neho „ďalšia šokujúca hranica“, ktorú by prezident Vladimir Putin prekročil.

35 obetí

Ruský raketový útok na vojenskú základňu pri meste Javoriv neďaleko Ľvova si dovedna vyžiadal 35 obetí a 134 zranených. Oznámil to v nedeľu gubernátor Ľvovskej oblasti Maksym Kozytskyj. K raketovému útoku na vojenskú základňu pri Javorive, kde sa nachádza aj Medzinárodné centrum pre udržanie mieru a bezpečnosti, prišlo v nedeľu ráno okolo 5.45 h miestneho času.

Podľa Kozytského vypálili ruské jednotky na základňu až 30 rakiet. V tomto vojenskom objekte sa pritom v minulosti konali vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastňovali aj americkí, či britskí vojaci. Posledné veľké vojenské cvičenie s účasťou vojakov z NATO sa na tejto základni konalo v septembri.

Čo hovorí Kremeľ

Rusko oznámilo, že pri nedeľňajšom vzdušnom útoku na výcvikové stredisko ukrajinských ozbrojených síl, neďaleko poľských hraníc, zabilo "až 180 zahraničných žoldnierov". "V dôsledku útoku bolo zničených až 180 zahraničných žoldnierov a veľké zásoby cudzích zbraní," uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Podľa stanice BBC Konašenkov na brífingu taktiež povedal, že Rusko bude pokračovať v útokoch proti zahraničným bojovníkom, ktorí sa pripájajú k ukrajinským silám.

Spojené štáty uviedli, že v čase útoku tam nebol žiadny americký vojak. Aj predstaviteľ NATO informoval, že tam nebol žiadny ich vojak. Podľa BBC rôzne správy naznačujú, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa základňa využívala na výcvik zahraničných bojovníkov a na skladovanie zbraní dodaných zo zahraničia. Kyjev po tomto útoku obnovil výzvy na vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, ale hovorca Pentagónu John Kirby dal opäť jasne najavo, že sa tak nestane. Podľa neho by nedávalo zmysel, "aby táto vojna eskalovala medzi dvoma jadrovými mocnosťami", dodala BBC. "Ak neuzavriete našu oblohu, je len otázkou času, kým ruské rakety dopadnú na vaše územie, na územie NATO," vyhlásil Zelenskyj vo videu zverejnenom krátko po polnoci z nedele na pondelok.