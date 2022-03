Miliardár Musk vyzval Vladimira Putina na súboj: Víťaz získa Ukrajinu!

"Týmto vyzývam Vladimira Putina na duel. Stávkou je Ukrajina," napísal zmesou angličtiny, ukrajinčiny a ruštiny Musk, ktorý potom v komentároch uisťoval, že svoju výzvu myslí vážne. "Bola by to pocta," odpovedal na otázku, či by ho súhlasná odpoveď zo strany ruského štátnika prekvapila.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla tiež poslal zásielky satelitného internetového systému na Ukrajinu, aby pomohol zvýšiť spoľahlivosť internetovej služby v určitých oblastiach, ktoré boli vážne postihnuté bombardovaním a bojmi.

V reakcii na Muskovu podporu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteri napísal: „Rozprával som sa s Elonom Muskom. Som mu vďačný, že podporil Ukrajinu slovami aj skutkami. Budúci týždeň dostaneme ďalšiu várku systémov Starlink pre zničené mestá. Diskutovalo sa o možných vesmírnych projektoch. Ale o tom budem hovoriť po vojne.“

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.