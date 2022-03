Analytici majú vážne obavy: Svet strašia jadrové zbrane v pohotovosti: Mohol by ich Putin naozaj použiť?

MOSKVA/ LONDÝN/ NEW YORK - Mohol by ruský prezident Vladimír Putin po tom, ako na Ukrajinu vyslal svojich vojakov a tanky, použiť aj jadrové zbrane? Túto otázku si v posledných hodinách kládli mnohí pozorovatelia v nadväznosti na rozkaz šéfa Kremľa uviesť takzvané odstrašujúce sily Ruska do "zvláštneho" bojového režimu.

Podľa niektorých expertov teraz nemožno použitie jadrovej zbrane vylúčiť, odborníci zároveň vysvetľovali, že Putinov nedeľný rozkaz zapadá do ruskej vojenskej doktríny a neznačí nutne úmysel vykonať nukleárny útok. Denník The New York Times (NYT) si vo svojej analýze všíma aj rozhodnutie Washingtonu neprijať recipročné opatrenia, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu zvýšeniu napätia.

"Toto všetko ma znervózňuje," napísal v nedeľu na twitteri popredný expert na ruský jadrový arzenál Pavel Podvig, ktorý pôsobí na Ústave OSN pre výskum odzbrojovania v Ženeve. Denník The Washington Post (WP) uvádza, že odborníci považovali Putinovo oznámenie za prvé svojho druhu od vzniku Ruskej federácie v roku 1991.

Putinove slová možno chápať ako vydanie predbežného rozkazu

Podvig však vysvetľuje, že Putinove slová možno chápať ako vydanie "predbežného rozkazu", skôr ako ako aktívnu prípravu úderu. Takýto rozkaz uvádza do prevádzky systém, ktorý by prenášal prípadný pokyn na použitie jadrových zbraní. "Systém existuje aj v mierových časoch, ale obvody sú rozpojené. Takže fyzicky nemôžete vyslať príslušný signál, aj keby ste chceli. Aj keď stlačíte gombík, nič by sa nestalo," povedal Podvig.

Ako Putinovmu pokynu rozumie vedenie ruskej armády, ale nebolo celkom jasné. Denník Financial Times (FT) uvádza, že podľa ruskej nukleárnej doktríny publikovanej v roku 2020 si Moskva vyhradzuje právo použiť jadrové zbrane, okrem iného "pre prevenciu eskalácie vojenských operácií a ich ukončenie za podmienok, ktoré sú prijateľné pre Ruskú federáciu a jej spojencov".

Expert na jadrové zbrane z výskumného ústavu Atlantická rada Matthew Kroenig si myslí, že ruský prezident blufuje a postupuje presne podľa scenára pre takúto situáciu. "Toto je skrátka ruská vojenská stratégia, poistiť konvenčnú agresiu jadrovými vyhrážkami, známa aj ako 'stratégia eskalácie s cieľom deeskalácie'," povedal Kroenig spomínanému britskému denníku. "Odkaz pre Západ je nasledujúci: 'Nemiešajte sa do toho, alebo môžeme situáciu vystupňovať na najvyššiu úroveň'," dodal.

USA a NATO odsúdili Putinov krok

Predstavitelia Spojených štátov či NATO v nedeľu krok prezidenta Putin odsúdili ako zbytočné ohrozenie bezpečnosti vo svete. Podľa denníka NYT vývoj postavil amerického prezidenta Joea Bidena a jeho poradcu pred voľbu: "Dorovnať" ruský krok a uviesť do vysokej pohotovosti vlastný jadrový arzenál, alebo Putinove slová do veľkej miery ignorovať. "Aspoň zatiaľ sa pán Biden rozhodol pre deeskaláciu. (...) Biely dom dal jasne najavo, že americký stupeň pohotovosti sa nezmenil," uvádza denník.

Ako podotýka WP, nedeľné oznámenie Putina ešte zvýšilo nevyspytateľnosť krízy okolo Ukrajiny. Podľa Samuela Charapa z výskumného inštitútu Rand Corporation si USA a ich spojenci musia dávať pozor, aby pri snahe zvýšiť pre Rusko ekonomickú cenu invázie nespustili špirálu nepredvídateľných reakcií a protiopatrení. "Hoci sú sankcie samy o sebe úplne opodstatnené... je celkom možné, že si (Kremeľ) naše sankcie vyložia ako snahu poškodiť základy ruského štátu a zvrhnúť jeho vládu," povedal odborník na vzťahy s Ruskom.

Analytici majú obavy

Ďalší analytici dávali explicitne najavo obavu z použitia jadrovej zbrane vo svetle vývoja ofenzívy na Ukrajine, ktorý podľa Západu nie je podľa ruských predstáv. "Putin je v ťažkej situácii... Jednou možnosťou pre neho je zastaviť dodávky plynu do Európy a dúfať, že to Európanov donúti sa stiahnuť. Ďalšou možnosťou je odpáliť jadrovú zbraň niekde nad Severným morom medzi Britániou a Dánskom a čakať, čo sa stane," povedal spravodajskej spoločnosti BBC ruský vojenský analytik Pavel Felgenhauer.

"Je tu skutočná možnosť, že by sa Putin mohol uchýliť k jadrovým zbraniam, ak bude naďalej zažívať vojenské neúspechy a ak sa bude politická a diplomatická situácia v jeho očiach rúcať," upozornila Caitlin Talmadgeová, ktorá študuje nukleárnu politiku na Georgetownskej univerzite vo Washingtone.

Spustenie "zvláštneho režimu" ruských zastrašovacích síl zároveň ďalej rozvírilo úvahy o psychickom stave ruského prezidenta. Napríklad Podvig varoval, že na "niektorých miestach" aktuálne panuje "deficit racionálneho myslenia". Nárast obáv ohľadom Putinovho úsudku pozoruje aj politológ pôsobiaci na Harvardovej univerzite Graham Allison, ktorý je okrem iného autorom známej štúdie o tzv. Karibskej kríze zo 60. rokov, kedy hrozilo vypuknutie jadrového konfliktu. Putinovo nedeľné rozhodnutie s odkazom na "agresívne výroky" západných činiteľov sa mu zdalo neúmerné a udivujúce. "Nedáva to zmysel," povedal denníku NYT.