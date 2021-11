Gruzínsky exprezident Saakašvili sa rozhodol ukončiť hladovku

TBILISI - Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili sa rozhodol ukončiť hladovku, ktorú držal viac ako 40 dní. Vo štvrtok to novinárom oznámil Saakašviliho právnik po tom, ako sa s ním stretol, informovala agentúra TASS.

"Rozhodol som sa vziať do úvahy výzvy Štrasburgu a západných partnerov a ukončiť hladovku... Len čo ma prevezú z tohto zariadenia do druhého náležitého zariadenia, urýchlene ukončím hladovku," citoval Saakašviliho slová jeho právnik. Saakašvili uviedol, že ukončí hladovku iba v prípade, ak sa jeho rekonvalescencia uskutoční v súkromnej klinike. Okrem toho žiada od gruzínskej vlády, aby zostavili konzílium lekárov, ktorí rozhodnú o tom, v akom zariadení sa bude po ukončení hladovky zotavovať. Podľa slov právnika Saakašvili žiada, aby bol umiestnený do kliniky, kde bude zaistená jeho bezpečnosť a bude mu poskytnutá kvalitná zdravotná starostlivosť.

Hladovku drží viac ako 40 dní

Saakašviliho zadržali 1. októbra po jeho návrate do Gruzínska, kde proti nemu vedú viacero trestných konaní. Odvtedy už viac ako 40 dní drží hladovku. Pre zhoršujúci sa zdravotný stav v súvislosti s hladovkou bol Saakašvili začiatkom týždňa prevezený do väzenskej nemocnice. Bývalý gruzínsky prezident neskôr uviedol, že sa bojí o svoj život. Tvrdil, že ho napadli dozorcovia a že do väzenskej nemocnice ho v pondelok previezli s cieľom zbaviť sa ho.

Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. Do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Vo vlasti ho v neprítomnosti odsúdili v prípadoch vraždy bankára Sandra Girgvlianiho a zbitia poslanca Valerija Gelašviliho. Kým v prvom prípade dostal tri roky väzenia, v druhej kauze mu udelili šesť rokov odňatia slobody.

Okrem toho figuruje aj v kauzách, ako je rozohnanie opozičného mítingu zo 7. novembra 2007, razia v spoločnosti Imedi TV a sprenevera financií zo štátneho rozpočtu, ktorými sa zaoberajú gruzínske súdy. Saakašvili, ktorý má ukrajinské občianstvo, je po návrate najnovšie stíhaný aj za nelegálne prekročenie hraníc.