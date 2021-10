KORONAVÍRUS Nemecko od nedele zaradí Slovensko medzi rizikové krajiny

BERLÍN - Nemecká vláda od nedele (31.10.) zaradí Slovensko medzi rizikové krajiny z hľadiska šírenia koronavírusu. Vyplýva to z aktualizovaného zoznamu rizikových krajín, o ktorom v piatok informoval spravodajský server RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Karanténa a testovanie

Cestujúci zo Slovenska bez očkovania či prekonania ochorenia budú teraz musieť v Nemecku podstúpiť karanténu, ktorá môže trvať až desať dní. Najskôr na piaty deň budú môcť podstúpiť test na COVID-19. Testy sú zdarma. Do karantény musia aj deti – tie pod 12 rokov sa však nemusia testovať, karanténa u nich končí automaticky po piatich dňoch. Pri príjazde zo Slovenska do Nemecka bude zároveň platiť aj povinnosť vyplniť digitálny formulár, do ktorého je potrebné priložiť potvrdenie o negatívnom teste, očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19.