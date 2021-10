KORONAVÍRUS Plány ministrov G20: Do polovice roka 2022 chcú zaočkovať 70 percent populácie

RÍM - Ministri zdravotníctva a financií skupiny G20 sa na piatkovom stretnutí v Ríme dohodli, že podniknú kroky na to, aby sa zabezpečilo, že do polovice roka 2022 bude proti koronavírusu zaočkovaných 70 percent svetovej populácie. Zároveň chcú vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa má zaoberať bojom s budúcimi pandémiami, informovala agentúra Reuters.

"Aby sme pomohli napredovať globálnym cieľom o zaočkovaní najmenej 40 percent svetovej populácie do konca roka 2021 a 70 percent do polovice roka 2022... podnikneme kroky na zvýšenie dodávok vakcín a základných medicínskych produktov, na prísun zdrojov do rozvojových krajín a na odstránenie obmedzení dodávok a financií," uviedli ministri skupiny G20 vo vyhlásení, do ktorého nahliadol Reuters.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

Ministri sa okrem toho dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude "posilnenie dialógu a globálnej spolupráce v otázkach týkajúcich sa prevencie pandémie, pripravenosti a reakcie" na ňu. Táto skupina je podľa ministrov potrebná, pretože pandémia koronavírusu odhalila "značné nedostatky" v schopnosti medzinárodného spoločenstva koordinovane reagovať.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

Zaviazali sa tiež, že podporia "všetky spoločné snahy" na zabezpečenie prístupu k bezpečným, cenovo dostupným, kvalitným a účinným vakcínam, liečbe, diagnostike a k ochranným prostriedkom, a to v najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Ministri vyzvali okrem toho na dobrovoľný presun mRNA technológie, čo znamená, že otázka dočasného zrieknutia sa patentových práv pre vakcíny proti COVID-19 stále nie je doriešená, píše Reuters.