Náš záväzok voči Afganistanu trvá, musíme sa prispôsobiť novej realite, tvrdí britský minister

"Záväzok Spojeného kráľovstva voči Afganistanu trvá. Musíme sa prispôsobiť novej realite," povedal Raab novinárom. Zdôraznil, že hlavnou prioritou je zaistiť z Afganistanu bezpečný odchod britským občanom, afganským spolupracovníkom a ďalším osobám, ktoré sa odtiaľ doteraz nepodarilo evakuovať. O zaistení ich bezpečného prechodu cez tretie krajiny Raab plánuje hovoriť s regionálnymi lídrami, píše Reuters.

Qatar’s regional influence makes it a key player on Afghanistan. I met Amir @TamimBinHamad and FM @MBA_AlThani_ of Qatar to discuss how to stop Afghanistan becoming a terrorist haven, respond to the humanitarian plight & hold the Taliban to the commitments they have made. pic.twitter.com/4UPmGUItop