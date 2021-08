Podľa Británie by krajiny G7 mali zvážiť ekonomické sankcie na militantné hnutie Taliban

Británia sa podľa spomínanej dvojice anonymných zdrojov domnieva, že G7 by mala zvážiť ekonomické sankcie a prípadne aj odoprieť Afganistanu medzinárodnú pomoc, ak sa talibovia dopustia porušovania ľudských práv a umožnia, aby sa územie tejto krajiny stalo útočiskom militantov a baštou medzinárodného terorizmu.

Ako uvádza agentúra Reuters, Biden v nedeľu novinárom povedal, že Taliban proti americkým silám ovládajúcim letisko v Kábule nepodnikol žiadne kroky a do značnej miery dodržal svoj sľub a nechal amerických občanov i ďalších civilistov bezpečne prejsť na letisko. Na otázku, či by podporil britský tlak na sankcie v prípade, že Taliban svoj sľub poruší, Biden odpovedal kladne.

"Je životne dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo spolupracovalo s cieľom zaistiť bezpečné evakuácie, predísť humanitárnej kríze a pomôcť afganskému ľudu udržať si pokrok dosiahnutý za posledných 20 rokov," napísal Johnson vo svojom nedeľňajšom tvíte, v rámci ktorého zároveň oznámil, že virtuálny summit G7 o Afganistane sa uskutoční v utorok.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.