Lídri G7 diskutovali o Afganistane aj pred začatím summitu: Cieľom je stabilizácia situácie v krajine

Sídlo britského premiéra oznámilo, že počas pondelkového telefonátu sa obaja lídri dohodli, že budú ďalej spoločne pracovať na zaisťovaní odchodu tých ľudí z Afganistanu, ktorí sú na to oprávnení - a to aj po 31. auguste, keď sa zároveň s plánovaným stiahnutím amerických vojakov z krajiny skončí aj počiatočná fáza evakuácie.

Biely dom v oznámení zasa napísal, že obaja lídri diskutovali o plánovanom virtuálnom zasadnutí G7 a "zdôraznili dôležitosť úzko koordinovať zvládanie súčasnej situácie so spojencami a partnermi a zároveň s nimi dohodnúť spoločný politický prístup k Afganistanu". Hovorca britského premiéra dodal, že obaja lídri chcú "stabilizovať situáciu v Afganistane, podporovať afganský ľud a pracovať na inkluzívnej afganskej vláde", v ktorej budú zastúpené všetky zložky obyvateľstva.

Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z krajiny. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali. Skupinu najvyspelejších krajín G7 tvoria Spojené štáty, Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanada a Japonsko, v súčasnosti jej predsedá Spojené kráľovstvo.

Trudeau hovorí o možných sankciách voči Talibanu

Kanadský premiér Justin Trudeau považuje za možné uvaliť sankcie voči Talibanu. V pondelkovom vyjadrení poukázal na to, že toto islamistické hnutie, ktoré ovládlo Afganistan, zostáva "teroristickým subjektom". Informovala o tom agentúra AFP. "Kanada už dlho uznáva, že Taliban sú teroristi a že ukrývajú teroristov. Preto sú na zozname teroristických organizácií. Preto môžeme hovoriť o sankciách," povedal Trudeau novinárom. V utorok budú o Afganistane na virtuálnom summite hovoriť lídri skupiny G7, ktorú tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko a USA. Británia, ktorá v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v G7, uviedla, že uvoľnenie existujúcich sankcií "bude závisieť od správania Talibanu".

Zdroj: SITA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Taliban po rýchlej ofenzíve prevzal moc v Afganistane v polovici augusta a USA a ich spojenci sa naliehavo snažia evakuovať desaťtisíce ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu. Európska únia a Británia tvrdia, že do tohto termínu nebude možné dostať z krajiny všetkých, ktorí majú byť evakuovaní. Biden je tak pod tlakom na predĺženie tejto lehoty. Taliban však varoval, že by to malo svoje "dôsledky".

Trudeau svoj postoj k predĺženiu lehoty nešpecifikoval. Povedal len, že Kanada sa naďalej sústreďuje na to, aby "dostala do bezpečia čo najviac Afgancov". Do Kanady prišlo na základe nového osobitného imigračného programu takmer 900 Afgancov, uviedli kanadskí predstavitelia. Ottawa nedávno avizovala, že v rámci tohto programu prijme 20.000 afganských utečencov.