KORONAVÍRUS Takmer 56 percent obyvateľov EÚ dostalo aspoň jednu dávku vakcíny: Je to viac ako v USA

PARÍŽ - Počet ľudí zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii je vyšší ako počet takto zaočkovaných osôb v USA. Vyplýva to z údajov databázy Our World in Data (Náš svet v dátach), informovala v nedeľu agentúra AP.