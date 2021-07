VIDEO Hrôza na ulici: Muž (†50) napadol odzadu policajta! Potom otočil nôž proti sebe

Na videozázname, ktorý sa rozšíril na internete, vidieť 50-ročného muža, ako zozadu bodne do chrbta policajta hliadkujúceho spolu s ďalšími kolegami na ulici v mestskej časti Causeway Bay. Páchateľ, ktorého polícia neidentifikovala, sa potom bodol do hrudníka a neskôr zomrel v dôsledku zranení. Policajt, ktorému muž prepichol pľúca, v noci na piatok podstúpil operačný zákrok. V Hongkongu boli vo štvrtok rozmiestnené tisíce policajtov, ktorí mali zabrániť konaniu akýchkoľvek protestných akcií pri príležitosti výročia odovzdania Hongkongu z britskej koloniálnej vlády pod čínsku správu v roku 1997. Vedenie Pekingu navyše oslavovalo 100. výročie od vzniku Komunistickej strany Číny.

"Počiatočné vyšetrovanie naznačuje, že ide o zločin vnútroštátneho terorizmu (páchateľa typu) osamelého vlka," povedal novinárom pred nemocnicou, kde operovali zraneného policajta, Chris Tang, bývalý policajný šéf, ktorého minulý týždeň povýšili na post tajomníka hongkonskej samosprávy pre oblasť bezpečnosti. Dodal, že polícia prehľadala dom útočníka a v jeho počítači našla materiály dokazujúce, že bol "radikalizovaný". Polícia uzavrela Victoria Park, zastavila a prehľadala viacero osôb, pričom najmenej 19 ľudí zadržala. Hongkonská líderka Carrie Lamová útok "ostro odsúdila" a uviedla, že "polícia tento prípad plne vyšetrí a zistí, či bola za ním nejaká organizácia".

Zdroj: SITA/TVB via AP Video

Masové prodemokratické protesty sa v Hongkongu začali v júni 2019 v súvislosti so sporným zákonom o extradícii. Demonštranti odmietajú zasahovanie Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu. Čína voči protestujúcim a aktivistom tvrdo zakročila a prijala kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti. Ten kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie. Peking tvrdí, že tento zákon je nevyhnutný na obnovenie stability.