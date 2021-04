MIMORIADNE Tragédia počas slávnosti: Hororové VIDEO! Hlásia desiatky mŕvych

Hovorca služby Magen David Adom pre agentúru AFP uviedol, že priamo na mieste je 38 mŕtvych. Ďalších zaznamenali v nemocniciach. Zdroj z nemocnice v meste Safed povedal, že registrovali najmenej šesť úmrtí.

Zdroj: SITA/David Cohen/JINIPIX via AP

Denník Haarec na svojej webovej stránke napísal, že o život prišlo najmenej 44 osôb. Tiež sa v tejto súvislosti odvolal na údaje Magen David Adom. Desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia. Desaťtisíce židov sa vo štvrtok zúčastnili na púti počas náboženského sviatku Lag BaOmer, pri ktorom veriaci zapaľujú vatry a organizujú púte k hrobu mystika Šimona bar Jochaja, ktorý žil v 2. storočí. Púte sa zvyčajne zúčastňujú tisíce ľudí, ktorí sa na mieste modlia, tancujú a spievajú. Zhromaždenie sa konalo v obci Meron na úpätí rovnomennej hory.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu udalosť označil za "veľkú tragédiu" a vyzval, aby sa ľudia pomodlili za obete nešťastia. Prezident Reuven Rivlin na twitteri uviedol, že sleduje správy o nešťastí a modlí sa za uzdravenie zranených.

Podľa izraelských médií išlo o najväčšiu masovú udalosť od začiatku epidémie covidu-19 v krajine a prvé veľké a legálne náboženské zhromaždenie.

Miesto bolo preplnené

Šéf dobrovoľníckych záchranných zložiek uviedol, že ho veľkosť zhromaždenia šokovala; priestory osláv podľa neho boli vybavené zhruba na štvrtinový počet účastníkov. "Výsledkom tejto tragédie je život bezmála štyridsiatich ľudí," uviedol.

Zdroj: SITA/AP Photo

Na mieste okrem záchranárov zasahuje s pomocou vrtuľníkov aj izraelská armáda. Zranení boli prevezení do najbližších nemocníc, polícia zablokovala príjazdové cesty a pútnické miesto vypratala. Stovky veriacich však podľa The Times of Israel odmietli odísť a chceli sa modliť. Niektorí z nich sa stretli s políciou. Podľa bezpečnostných zložiek sú na mieste problémy s telefónnym signálom a ľudia sa nemôžu spojiť so svojimi blízkymi, píše agentúra DPA.

Pod veriacimi sa zrútila tribúna

Na sociálnych sieťach pred tragédiou kolovali zábery osláv, pri ktorých na tribúnach tancovali a skákali tisíce ľudí. Izraelské médiá zverejnili aj videá tlačenice a chaosu, v úzkych priestoroch sa na nich tiesni dav zložený z mužských príslušníkov ultraortodoxnej komunity. Agentúra Reuters v súvislosti s tým uviedla, že akcia mala čiastočne oddelené priestory pre mužov a ženy.