Kremeľ reagoval na Zelenského návrh na schôdzku s Putinom vo Vatikáne

MOSKVA - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa svojich slov nevie, či je ruský prezident Vladimir Putin pripravený stretnúť sa so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo Vatikáne. Putin by bol podľa neho rád, keby videl Zelenského v Moskve. Peskov to uviedol v stredu, deň po tom, čo noviny La Repubblica zverejnili rozhovor so Zelenským, ktorý uviedol, že Vatikán by bol dokonalým miestom na schôdzku s Putinom.

"Svätá stolica by mohla byť dokonalým hostiteľom dialógu o mieri v Donbase," povedal Zelenskyj. Vyjadril presvedčenie, že jeho stretnutie s ruským prezidentom sa "určite" uskutoční. "Je to nevyhnutné pre ukončenie vojny v Donbase a zavŕšenie mierového procesu," uviedol ukrajinský prezident, ktorého citovala agentúra TASS.

Podľa Zelenského by mohla Svätá stolica sprostredkovať rozhovory o vzťahoch medzi Ukrajinou a Ruskom a konflikte v Donbase. Verí, že Vatikán sa líši od ostatných svetových aktérov, pretože má podľa neho morálnu autoritu a vždy koná nestranne, keďže nemá vojenské, politické a ekonomické záujmy.

Ukrajinský prezident pripustil, že je to už dávno, čo došlo k priamym kontaktom medzi Ukrajinou a Ruskom. "To určite neprispieva ku konštruktívnym rokovaniam... Preto si myslím, že by sme mali začať so stretnutím na mieste, ktoré symbolizuje mier a dialóg," dodal.

Podľa korešpondenta agentúry UNIAN hovorca Kremľa v stredu reagoval slovami, že Svätá stolica ani ruská strana o tomto zámere neboli oficiálne informovaní. "Neviem, či je prezident Putin pripravený niekam ísť. Všetci vychádzame z toho, že prezident Putin uviedol, že s nami nie je potrebné hovoriť o Donbase, teda o mieri, pretože nie sme stranou konfliktu," povedal Peskov novinárom v Moskve po otázke, či je Putin pripravený na schôdzku so Zelenským, obzvlášť vo Vatikáne. "Putin povedal, že by bol rád, keby prišiel prezident Zelenskyj do Moskvy, ak je pripravený hovoriť o bilaterálnych vzťahoch. Zatiaľ sme nevideli žiadnu inú konkrétnu formuláciu," dodal Peskov.

Agentúra UNIAN zosumarizovala, že Zelenskyj 20. apríla navrhol Putinovi, aby sa stretli v Donbase. Putin 22. apríla reagoval návrhom, aby Zelenskyj diskutoval o otázke Donbasu s vodcami separatistických republík. Zelenskyj 26. apríla poveril vedúceho svojej kancelárie, aby zabezpečil stretnutie s Putinom. Zelenskyj 27. apríla v rozhovore pre La Repubblica uviedol, že sa určite stretne s Putinom a dejiskom tohto stretnutia by mohol byť Vatikán.