KORONAVÍRUS Sasko zmiernilo podmienky pre pendlerov a študentov z Česka

DRÁŽĎANY - Nemecká spolková krajina Sasko uvoľnila v utorok pravidlá vstupu pre pendlerov i študentov a učiteľov z Česka. Prísne obmedzenia boli zavedené z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Oznámila to na tlačovej konferencii po zasadnutí krajinskej vlády v Drážďanoch saská ministerka sociálnych vecí Petra Köppingová, ktorá je zodpovedná za boj proti koronavírusu, informovali nemecké médiá.

Do krajiny tak môžu s okamžitou platnosťou pricestovať zamestnanci, ktorých práca je nevyhnutná pre chod firmy. Od soboty 20. marca to bude platiť i pre žiakov, škôlkarov a ich sprievodné osoby, ako aj najbližších príbuzných. Naďalej však bude potrebný negatívny výsledok testu na koronavírus, a to každý deň.

Sasko zaviedlo 18. januára pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu pre pendlerov povinnosť každotýždňového testovania na koronavírus. Neskôr, keď spolková vláda v Berlíne vyhlásila 14. februára ČR za oblasť s výskytom mutácií koronavírusu, začal platiť zákaz vstupu do krajiny. Výnimky mali len pendleri z určitých odvetví, ako napríklad zdravotníctva či poľnohospodárstva. Nemecko navyše obnovilo stále hraničné kontroly s Českom - tie platia nateraz do stredy 17. marca.