KORONAVÍRUS Česká vláda čiastočne uvoľnila opatrenia: Umožní pobyt v prírode a šport v rámci okresu

"Situácia v nemocniciach je stále kritická. Klesol ale počet nových prípadov. Po novom sa tak bude možné za prírodou či športovaním pohybovať po celom okrese," uviedol český minister zdravotníctva Jan Blatný. Medzi okresmi ale obmedzenie pohybu bude stále platiť. "Opatrenia sú naplánované do konca núdzového stavu. Pokiaľ bude predĺžený, tak je zámerom, aby boli v platnosti do Veľkej noci," povedal Blatný. O predĺžení núdzového stavu, ktorý platí do 28. marca, bude vláda rozhodovať v pondelok. Ľudia takisto môžu po novom cestovať na návštevu do sociálnych ústavov za deťmi bez obmedzenia hranicami okresov.

Návštevy, ktoré už absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19, do nemocnice môžu vstúpiť bez podstúpenia testu. Športujúci ľudia už nemusia nosiť rúška v zastavanom území. Výnimku mali predtým iba profesionálni športovci. V Českej republike zaznamenali v stredu 11.928 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 2600 menej než pred týždňom. Aj keď počet denných prírastkov v medzitýždennom porovnaní v posledných dňoch klesá, v nemocniciach je rekordný počet pacientov s ochorením COVID-19 vrátane tých s ťažkým priebehom. Hospitalizovaných je aktuálne 8910 ľudí, stav 1989 z nich je vážny.