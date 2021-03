KORONAVÍRUS Do Tuniska dorazili prvé dávky vakcín: Krajina začína očkovať Sputnikom

Tunisko začína s vakcinačnou kampaňou neskôr ako jeho susedia, hoci počty prípadov nákazy i hospitalizovaných sú tam stále vysoké, uvádza agentúra AP. Prvé dávky vakcín dorazili do krajiny z Ruska na palube lietadla aerolínii Air France a ceremoniálne ich prebral tuniský minister zdravotníctva.

Krajina plánuje najskôr zaočkovať zdravotníkov, vojakov, príslušníkov bezpečnostných síl, ľudí starších ako 65 rokov a osoby s chronickými zdravotnými problémami. Do Tuniska by mali v nadchádzajúcich týždňoch doraziť státisíce dávok vakcín, a to ruskej aj čínskej výroby, ale aj očkovacích látok od spoločností ako Pfizer/BioNTech či AstraZeneca, uviedla AP s odvolaním sa na vyjadrenie šéfa tamojšej vakcinačnej kampane.

Zdroj: TASR/AP Photo/Hassene Dridi

Čína podľa jeho slov daruje Tunisku 200.000 vakcín, zatiaľ čo očkovacie látky od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca krajina dostane prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX zameranej na distribúciu vakcín do rozvojových krajín, ktoré by si ich inak len ťažko mohli dovoliť. Jedným z dôvodov oneskoreného začiatku očkovacej kampane bola požiadavka od niektorých výrobcov vakcín, ktorí chceli, aby Tunisko prijalo zákon zaisťujúci, že tamojšia vláda preberie zodpovednosť za akékoľvek prípadné problémy s očkovacími látkami. Tunisko by napriek omeškaniu chcelo do konca kalendárneho roka stihnúť zaočkovať približne 50 percent zo svojich 12 miliónov obyvateľov.

Táto severoafrická krajina dosiaľ zaznamenala vyše 238.000 prípadov nákazy koronavírusom a 8225 súvisiacich úmrtí, čo je v rámci Afriky jedna z najvyšších bilancií.