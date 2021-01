KORONAVÍRUS Riaditeľ spoločnosti BioNTech: Pracujeme na zvýšení produkcie vakcíny

Povedal to spoluzakladateľ a riaditeľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin, ktorého v piatok citovala agentúra DPA. "Pokúšame sa získať nových partnerov, ktorý by pre nás vakcínu vyrábali. Nepredstavujte si to ale tak, že na svete je množstvo špecializovaných firiem s voľnými kapacitami, ktoré by len tak zo dňa na deň dokázali vyrábať vakcínu v požadovanej kvalite. Do konca januára budeme mať jasno v tom, či dokážeme vyrobiť viac a koľko presne," uviedol Šahin v rozhovore pre týždenník Der Spiegel.

Súčasná situácia v súvislosti s dostupnosťou vakcín počas koronavírusovej pandémie podľa Šahina "nevyzerá ružovo". "Na trhu totiž chýbajú ďalšie schválené vakcíny a túto medzeru musíme vyplniť tou našou," dodal. Vakcína vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je jediná, ktorú dosiaľ na používanie schválili v EÚ - 21. decembra tak urobila Európska agentúra pre lieky (EMA). Už skôr ju na používanie schválili iné krajiny vrátane USA a Spojeného kráľovstva.

Šahin pred Vianocami vyhlásil, že je "vysoko pravdepodobné", že vakcína proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je účinná aj v prípade jeho zmutovanej verzie, ktorú nedávno objavili vo Veľkej Británii a niekoľkých ďalších krajinách. Ak by bolo treba vakcínu upraviť, BioNTech ju dokáže podľa neho vyrobiť do šiestich týždňov, aj keď následne bude možno potrebné jej opätovné schválenie regulačnými orgánmi.