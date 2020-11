Kubka (†7) na zastávke zabil autobus: Podľa znalca sa tragédii dalo zabrániť! Bolestivý odkaz pre rodinu

Bol utorok, dvadsať minút popoludní. Pokojné čakanie na autobusovej stanici v meste Slaný sa však v okamihu zmenilo na desivú drámu. Autobus, ktorý dorazil z Kladna, nečakane narazil do jednej zo zastávok. Zranenia utrpeli tri osoby. Náraz si však vyžiadal aj obeť. Len sedemročný Kubíček zahynul priamo na mieste.

"Počul som obrovskú ranu, tak som sa utekal pozrieť, čo sa stalo. Videl som tiež ľudí, ktorí utekali s dieťaťom v náručí, ktoré malo krv na tvári. Všetci kričali, aby sa volala záchranka," opísal krátko po udalosti svedok Aleš.

List pre rodinu

Po niekoľkých mesiacoch sa rodine, ktorá prišla o svoj poklad, ozval vodič Karel. Informoval o tom portál Seznam Zprávy. Poslal im list s ospravedlnením. Priznal v ňom svoju chybu. Napísal, že za štyridsať rokov ako vodič najazdil cez milión kilometrov a nikomu neublížil.

Ako priznal, veril, že pod nešťastie sa mohla podpísať porucha autobusu. Teraz už ale vie, že zlyhal on sám. Rodine navrhol aj finančné odškodnenie.

Spočiatku sa otrasený vodič vyjadroval, že mu zlyhal plynový pedál. "Zasekol sa mi plynový pedál. Prichádzal som do zastávky a behom sekundy sa sám pridal plyn a furt to išlo. Prichádzal som do zákruty pri Penny a keďže tam stáli ľudia, musel som strhnúť volant, aby som ich neprešiel," objasnil momenty pred nárazom.

Autobus potom podľa jeho slov stočil doľava a smeroval zozadu do zastávok. "Bohužiaľ, za zastávkou stáli deti, ktoré tam nemali čo robiť, chcel som sa vyhnúť aj im, ale v tej rýchlosti som to nestačil," povedal rozrušene krátko po nehode.

Čo ukázalo doterajšie vyšetrovanie?

Podľa znaleckého posudku však mohol vodič nehode včas zabrániť. Znalec Jiří Hanzlík, ktorého do vyšetrovania prizvala polícia, vymenoval tri možné scenáre. Mohol podľa neho zašliapnuť brzdu, zatiahnuť ručnú brzdu alebo stlačiť núdzové červené tlačítko. To by okamžite zastavilo motor a rozsvietilo výstražné svetlá.

"Chyboval v tom, že nevedel o niektorých funkciách v ovládaní a riadení autobusu a nepoužil žiadnu z bŕzd, ktoré mal k dispozícii," reagoval zástupca poškodenej rodiny Roman Lamka. Aj samotný vodič priznal, že o červenom tlačidle nevedel. "Brzdu som nepoužil, venoval som sa riadeniu. Červené tlačidlo je niekde vzadu a ani som nevedel, že tam nejaké je," uviedol Karel.

Hanzlík sa domnieva, že nehodu mohla spôsobiť aktivácia tzv. systému "kick down". A teda, že vodič omylom prudko stúpil na plynový pedál a myslel si, že sa zasekol, no on ho "prišliapol". Druhým možným dôvodom môže byť aj nevhodná obuv vodiča. Karel totiž nešoféroval v športových topánkach, ktoré dostal od zamestnávateľa. Mal na sebe papuče.

Vodič mal tvrdiť aj to, že nebol poriadne zaškolený. No polícia počas vyšetrovania zistila, že spoločnosť Arriva po prijatí vodičov detailne školí. Na každom type autobusu absolvujú aj skúšobnú jazdu. Karel podpísal, že sa takéhoto školenia zúčastnil.

Muž v minulosti pracoval ako vodič kamiónu. Ako šofér autobusu pôsobil rok a tri mesiace pred tragickou udalosťou. V prípade, že sa preukáže jeho vina, hrozí mu jeden až šesť rokov za mrežami.