Čierny deň pre Česko! Tragická smrť chlapčeka (†8) na zastávke: Mrazivé svedectvo, posledné slová sa nenaplnili

Keď v utorok približne dvadsať minút popoludní ľudia pokojne čakali na autobusovej stanici v českom meste Slaný, nik z nich netušil, že bude svedkom hororovej scény. Všetko sa zvrtlo tak rýchlo...

Obrovská rana

Autobus, ktorý dorazil z Kladna, nečakane narazil do jednej zo zastávok. Zranenia utrpeli štyri osoby, bohužiaľ, udalosť si vyžiadala aj jednu obeť. Len osemročného chlapčeka. "Počul som obrovskú ranu, tak som sa utekal pozrieť, čo sa stalo. Videl som tiež ľudí, ktorí utekali s dieťaťom v náručí, ktoré malo krv na tvári. Všetci kričali, aby sa volala záchranka," opísal svedok Aleš, ktorý v osudnej chvíli tankoval na neďalekej čerpacej stanici, pre Denik.cz.

Na miesto postupne prichádzali záchranné zložky, vrátane leteckých záchranárov. No vrtuľník napokon odletel bez pacienta. "Napriek obrovskej snahe záchranárov neplnoletá osoba podľahla zraneniam na mieste," reagovala hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Petra Effenbergerová.

Posledné slová útechy sa nenaplnili

Na stanici panoval chaos. "Pribehol na miesto nejaký pán, pravdepodobne rodič zraneného dieťaťa, a strhla sa menšia šarvátka. To je ale celkom pochopiteľné v takej situácii. Pracujú nervy a asi si to chcel vybaviť s vodičom," popísal Aleš. V šoku boli všetci, dospelí aj deti, ktorí len o vlások unikli smrti. Mnohí stáli v čase zrážky len pár metrov od miesta, kde došlo ku kolízii.

Snáď najbolestivejšia je však spoveď, ktorú pre Prima CNN vyslovil nemenovaný muž. Ten bezprostredne po nešťastí pribehol na miesto. "Okamžite sme zachraňovali toho chlapca, niekto mi ho dal do náručia, tak som ho celú dobu držal... Snažil som sa ho upokojiť, aby nebol v zlom psychickom stave, tak som mu povedal, že je v poriadku, nech sa nebojí, že príde sanitka," povedal. Žiaľ, posledné slová, ktoré školák počul, sa už nenaplnili.

Vodič tvrdí, že zlyhal plynový pedál

Po nehode vodiča podrobili dychovej skúške. Výsledok bol negatívny. Pod tragédiu sa teda nepodpísal alkohol. Pre Kladenský deník sa vyjadril aj otrasený vodič, ktorý sedel za volantom autobusu smrti. Podľa jeho slov mu zlyhal plynový pedál.

"Zasekol sa mi plynový pedál. Prichádzal som do zastávky a behom sekundy sa sám pridal plyn a furt to išlo. Prichádzal som do zákruty pri Penny a keďže tam stáli ľudia, musel som strhnúť volant, aby som ich neprešiel," objasnil momenty pred nárazom.

Autobus sa potom podľa jeho slov stočil doľava a smeroval zozadu do zastávok. "Bohužiaľ, za zastávkou stáli deti, ktoré tam nemali čo robiť, chcel som sa vyhnúť aj im, ale v tej rýchlosti som to nestačil," povedal rozrušene. "Je to hrozná tragédia, ale ja jazdím od osemnástich rokov v poriadku a toto je strašné," dodal 59-ročný muž.

Potrebná bola aj pomoc psychologičky

Keďže situácia bola mimoriadne náročná, na miesto okrem záchranných zložiek smerovala aj psychologička stredočeských hasičov. Tá podala pomocnú ruku rodine zosnulého dieťaťa aj vodičovi autobusu.

Miesto tragédie ohradené policajnou páskou si po prvotných úkonoch prevzali vyšetrovatelia. Cieľom je momentálne zistiť presnú príčinu havárie. "Vyšetrovanie dopravnej nehody pokračuje. Budeme zadávať znalecké posudky z odboru dopravy," ozrejmila policajná hovorkyňa Michaela Nováková.

Okrem toho, že je známe, že pod nehodu sa nepodpísal alkohol, polícia tiež vylúčila, že ju zapríčinili zdravotné problémy vodiča. "Jednou z možných vyšetrovacích verzií je mimo iné technická chyba," dodala na záver.

V minulosti došlo v Českej republike k viacerým tragickým nehodám autobusov. V decembri 2019 sa pri kolízii dvoch autobusov zranilo 18 ľudí. Išlo o vozidlo MHD a autobus, v ktorom sa viezli dve desiatky škôlkarov. V novembri toho istého roku pri nehode nákladného auta a autobusu, v ktorom sa viezli školáci, zahynula jedna z učiteliek, zranilo sa 11 ľudí, medzi nimi aj vodič.

Až štyri osoby podľahli zraneniam po večernej nehode osobného auta s autobusom v Zábřehu. Stalo sa to v septembri 2016. Smrť si vzala posádku z osobného auta.