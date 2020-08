Masové protesty v Bielorusku: VIDEO Lukašenko, odíď! Hrozí zásah armády, prezident so zbraňou v ruke

Odpoveďou je piskot. Policajti nezasahujú. Protesty sa konajú aj v Breste, Grodne, Vitebsku a ďalších mestách.Dav s bielo-červenými vlajkami, ktoré sa stali farbami protestu, zaplnil námestie Nezávislosti a priľahlé ulice, zborovo vykrikuje heslá ako "Sloboda!", opísal reportér agentúry AFP a dodal, že viac ako 100-tisíc demonštrantov sa v centre hlavného mesta zišlo druhú nedeľu za sebou.

Už nikdy to nebude ako predtým

"Ak (Lukašenko) naozaj vyhral voľby, tak prečo proti nemu toľko ľudí vychádza protestovať?" vyhlásil osemnásťročný Jauhen. "(Lukašenko) chce, aby sme sa rozišli a žili ako predtým. Ale už nikdy to nebude ako predtým," povedal dvadsaťosemročný Nikita. Lukašenko, ktorý sa drží 26 rokov pri moci, sa ešte nikdy nestretol s tak početným a vytrvalým odporom, dodala AFP.

Agentúra DPA píše o "bezprecedentnej súdržnosti občanov všetkých tried v krajine ovládanej v sovietskom štýle aj tridsať rokov po páde komunizmu". Protesty v Minsku podľa nej nie sú ani protiruské, ani proeurópske. "Chcem, aby tento teror skončil, aby sme mohli konečne slobodne žiť," povedala päťdesiatdvaročná historička Svjatlana. "Tento režim a tento diktátor majú na rukách toľko krvi," dodala v slzách.

Lukašenko so zbraňou v ruke

"Bielorusko sa zmenilo. Lukašenko dokázal všetkých zjednotiť, od robotníkov po inteligenciu," povedal agentúre AP Slava Čirkov, ktorý na demonštráciu prišiel so ženou a synom a s transparentom "Lukašenko, mlieko ti skyslo!" v narážke na predchádzajúcu prezidentovu dráhu šéfa poľnohospodárskeho družstva. "Pôjdeš do práce pre diktátora? Štrajk - to je naša odpoveď," vyhlásil na demonštrácii vodca štrajkového výboru v Minskej továrni na traktory.

Počas státisícovej demonštrácie - a niektoré médiá odhadovali počet demonštrantov aj na dvojnásobok a viac - sa na sociálnych sieťach a v médiách objavili zábery, ktoré zachytávali Lukašenka v nepriestrelnej veste a so zbraňou v ruke. Server Tut.by poznamenal, že Lukašenkovmu kalašnikovu chýbal zásobník.

Nezasiahne polícia, ale armáda

Bezpečnostné zložky zablokovali mnohé stanice metra. Lokálne médiá zverejnili na sociálnych sieťach videá, na ktorých vidieť, ako sa k Námestiu nezávislosti blížia poriadkové sily so štítmi a vodnými delami. Šéf bieloruskej polície Ivan Kubrakov ľudí varoval, aby sa od uvedeného námestia držali ďalej."Konanie hromadných podujatí je nelegálne, v prípade účasti bude z toho vyvodená zodpovednosť," vyhlásilo podľa DPA tamojšie ministerstvo vnútra.

Ministerstvo obrany zase protestujúcim pohrozilo, že ak by malo dôjsť k nepokojom, na protestoch nebude zasahovať polícia, ale armáda. Ministerstvo taktiež avizovalo, že národné pamätníky z druhej svetovej vojny a sochy bude pred protestujúcimi chrániť armáda, napísala agentúra Reuters. Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská výstrahy zo strany štátnych zložiek označila za "obvyklé zastrašovanie ľudí". "Bielorusi sa však už neboja a sú pripravení brániť svoje práva. Prezidentovi už nikto neverí," povedala v rozhovore pre agentúru BNS.

Sfalšovaný výsledok?

Demonštrácie sa podľa denníka Kommersant zúčastňujú aj členovia koordinačnej rady, ktorú vytvorila opozícia kvôli hladkému odovzdaniu moci. Jej členka Maryja Kalesnikavová vyzvala ľudí, aby sa nepribližovali k vojnovému pamätníku, ktorý strážia vojaci. Medzi demonštrantov a vojakov sa postavili hudobníci, ktorí zahrali pesničku o troch korytnačkách. Ľudia sa nakoniec v pokoji rozišli.

Protesty prepukli po prezidentských voľbách z 9. augusta, ktoré podľa úradov šiestykrát vyhral Lukašenko, tentokrát s viac ako 80 percentami hlasov, zatiaľ čo opozičná kandidátka Svjatlana Cichanouská získala desať percent. Veľa Bielorusov považuje tento výsledok za sfalšovaný. Opozícia, rovnako ako Európska únia, výsledok volieb neuznáva. Protesty, ktoré nepotlačili ani brutálne policajné zákroky v prvých dňoch po voľbách, dnes pokračujú pätnástym dňom.

