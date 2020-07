V uliciach Budapešti požadovali tisíce protestujúch slobodu tlače

Do pochodu iniciovaného mimoparlamentným hnutím Momentum, ktorý smeruje od redakcie Indexu k sídlu úradu vlády v niekdajšom karmelitánskom kláštore na budínskom Hradnom vrchu, sa zapojili novinári Indexu, zástupcovia občianskych organizácií, ale aj politici viacerých opozičných subjektov. Vedenie redakcie Indexu v piatok oznámilo, že viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov podalo výpoveď po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfredaktora Szabolcsa Dullu.

"Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej konštrukcie zvonka. Prepustením Dullu bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžme vnímať inak ako pokus o otvorený nátlak," píše sa vo vyhlásení odchádzajúcich členov redakcie, medzi ktorými sú aj vedúci redaktor Attila Tóth-Szenesi a zástupcovia šéfredaktora Veronika Munková a János Haász.

Obavy z vývoja situácie okolo Index.hu, v ktorom už vo štvrtok podali viacerí novinári výpovede pre obavy zo straty nezávislosti tohto média, vyjadrila v piatok podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Maďarský úrad vlády pre server Politico.eu v tejto súvislosti uviedol, že k záležitostiam týkajúcim sa mediálneho trhu sa nebude vyjadrovať.