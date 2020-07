KORONAVÍRUS Slovinci vyškrtli zo zoznamu Česko aj Chorvátsko: Ostrá reakcia Babiša! Nemajú na to dôvod

ĽUBĽANA/PRAHA - Slovinsko zmenilo epidemiologické hodnotenie Chorvátska, Českej republiky a Francúzska a vyňal ich zo zeleného zoznamu bezpečných krajín. Slovinská agentúra STA informovala, že tieto štáty budú od sobotňajšej polnoci v Slovinsku medzi krajinami, ktorých občania budú musieť do 14-dňovej karantény, ak sa nepreukážu dokladmi o pobyte.

Ako informovalo české ministerstvo zahraničia, tranzit cez Slovinsko, napríklad do Chorvátska, bude naďalej možný. Minister zahraničia ČR Tomáš Petříček na Twitteri oznámil, že o podmienkach vstupu Čechov do Slovinska dnes bude hovoriť so svojím slovinským náprotivkom. Chorvátsko, Česko a Francúzsko sú teraz v Slovinsku ako menej bezpečné štáty na takzvanom žltom zozname.

Ako informoval vo štvrtok večer vládny hovorca Jelko Kacin, ľudia prichádzajúci do Slovinska budú musieť preukazovať miesto svojho pobytu alebo vlastníctva nehnuteľnosti či lode v prázdninovej destinácii. Hovorca tiež povedal, že príkaz na karanténu sa bude vydávať už na hranici.

Väčšina občanov musí ísť do karantény

Agentúra STA píše, že zaradenie krajín na žltý zoznam znamená, že väčšina ich občanov prichádzajúcich do Slovinska musí do 14-dňovej karantény. Nevzťahuje sa to na Slovincov vracajúcich sa z týchto krajín ani na ľudí, ktorí sa preukážu dokladmi o pobyte. Kacin povedal, že Chorváti, ktorí si dovolenku v Slovinsku naplánovali do soboty, ju budú môcť dokončiť bez karantény.

Kacin vysvetlil, že sa vláda k prehodnoteniu rozhodla vo štvrtok a že opatrenie začne platiť od sobotňajšej polnoci. Dôvodom je nárast nových prípadov koronavírusu najmä v Chorvátsku. Na otázku, čo to pre Chorvátov znamená, odpovedal, že môžu do Slovinska prísť, ak tam vlastnia nehnuteľnosť alebo si objednali turistický pobyt.

V žltom zozname sú ďalšie krajiny

Kým na takzvaný žltý zoznam "spadlo" tiež Česko a Francúzsko, Belgicko a Holandsko Slovinci preradili na bezpečný, zelený zoznam. Slovinci, ktorí sú teraz v Chorvátsku, sa majú pripraviť na to, že na hranici budú musieť povedať, kde presne boli a dokázať to napríklad hotelovým účtom. Do karantény ísť nemusia.

Podľa televízie N1 nie je prírastok nových nakazených v Chorvátsku jediným dôvodom nových opatrení Ľubľany. Ukázalo sa, že pomerne veľa Slovincov alebo ľudí s právom trvalého pobytu v Slovinsku pri návrate do Slovinska cez Chorvátsko alebo Maďarsko oznámilo, že boli práve v týchto krajinách, zatiaľ čo v skutočnosti sa zdržiavali v Srbsku či Bosne a Hercegovine, teda v krajinách, ktoré sú na slovinskom červenom zozname stále nebezpečných štátov s vysokým počtom nakazených.

Ostrá reakcia Babiša

Slovinsko nemá podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) dôvod na vyňatie Česka zo zoznamu bezpečných krajín v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Vláda preto bude so slovinským kabinetom rokovať o zmene opatrenia. Babiš to povedal novinárom dnes ráno pred odletom na rokovanie predsedov vlád krajín V4 vo Varšave.

„Ráno som písal slovinskému premiérovi, aby som ho informoval, že nie je dôvod, aby nás Slovinsko dávalo do inej zóny," uviedol k tomu Babiš. Česko má podľa premiéra iba lokálny problém so zvýšeným výskytom koronavírusu na Karvinsku. "Dúfajme, že Slovinsko to zohľadní, a od toho opatrenia upustí, pretože naň nie je najmenší dôvod," doplnil.

Český premiér uviedol, že mu jeho slovinský náprotivok Janez Janša sľúbil, že situáciu preverí. S Janšom si Babiš telefonoval aj priamo počas dnešnej tlačovej konferencie na letisku. "On (Janša) hovorí, že o tom rozhodujú epidemiológovia, že s nimi bude hovoriť," povedal Babiš po telefonáte s Janšom. Minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD) na Twitteri oznámil, že o podmienkach vstupu Čechov do Slovinska dnes bude tiež hovoriť so svojím slovinským náprotivkom.

Slovinci nehodnotia situáciu objektívne

Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha (za ANO) nehodnotí Slovinsko epidemiologickú situáciu v Česku úplne objektívne a v detaile. Podľa neho je potrebné hodnotiť situáciu v dostatočnom detaile. "Porovnávané sú celkové dáta počtu prípadov. Budeme chcieť presvedčiť našich slovinských kolegov, že situácia nie je v ČR plošne taká. Trend je skôr klesajúci," povedal minister na tlačovej konferencii. Ohnisko v Karvinej je podľa neho pod kontrolou. "Obmedzovať pohyb ľudí ešte na mieste nie je. Ale nemôžeme vylúčiť nič, pokiaľ by došlo k eskalácii," dodal.

Babiš dnes novinárom povedal, že využije nadchádzajúce rokovania štátov V4 k tomu, aby predstaviteľov okolitých krajín informoval o aktuálnej epidemiologickej situácii v Česku. "Máme lokálny problém, ktorý zvládame," dodal.

Nárast v počte prípadov nákazy sa v Česku opäť zrýchlil

V Česku sa po troch dňoch spomaľovania nárast v počte ľudí nakazených novým koronavírusom opäť zrýchlil - za štvrtok ich bolo 132. V piatok okolo 06.15 h SELČ o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.

Celkovo je v ČR potvrdených 12.178 prípadov nákazy a 353 úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Za štvrtok sa teda zvýšil aj počet mŕtvych o štyroch. Aktuálnych prípadov infekcie je 4003, vyliečilo sa celkovo 7822 pacientov. Spomaľovanie v náraste infikovaných zaznamenali v stredu, keď pribudlo 92 pacientov, v utorok pribudlo 149 nakazených a v pondelok 202 prípadov. Cez víkend v nedeľu hlásilo Česko dokonca 305 infikovaných.