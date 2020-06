Snemovňa reprezentantov dala demokratom zelenú: Schválila tvrdší návrh policajnej reformy

WASHINGTON - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila vo štvrtok prísnejší návrh zákona o policajnej reforme. Návrh predložený demokratmi, s ktorým nesúhlasí prezident Donald Trump a jeho spojenci z Republikánskej strany v Kongrese, tak smeruje do Senátu. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.

Za návrh zákona hlasovalo 236 a proti sa vyslovilo 181 kongresmanov. K hlasovaniu, ktoré prebehlo zhruba po straníckej línii, prišlo mesiac po násilnej smrti Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota. Tá vyvolala vlnu protestov proti rasovej nespravodlivosti a reformám v radoch polície.

Návrh zákona zavádza konkrétne zmeny v právnych predpisoch a politike, aby už viac nedochádzalo k pochybeniam príslušníkov polície. Návrh síce prešiel Snemovňou reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, no vyhliadky na jeho schválenie v jeho súčasnej podobe sú už menej pravdepodobné v Senáte s prevahou Trumpových republikánov, kde demokrati v stredu zablokovali republikánsky návrh policajnej reformy.

Návrh predložený demokratmi okrem iného zakazuje použitie tvrdých praktík, akou je škrtiaci chvat. Republikánsky návrh, ktorý podporuje prezident Donald Trump, by od nich odrádzal, avšak nezakazoval by ich. Ide o ústrednú otázku kritiky vzhľadom na to, že Floyd zomrel po tom, ako mu belošský policajt v Minneapolise pri zatýkaní kľačal na krku takmer deväť minút.

Trump obvinil demokratov, že republikánsky návrh zastavili, "pretože chcú oslabiť našu políciu" a ukončiť imunitu policajtov. Avizoval tiež nesúhlas so sprísnením zákona o reforme, ktoré by "poškodilo našu políciu". Návrh totiž taktiež obmedzuje tzv. kvalifikovanú imunitu, čo je v USA doktrína chrániaca policajtov pred žalobami za pochybenia pri výkone funkcie.