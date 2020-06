KORONAVÍRUS V Česku odložia rúška: Stane sa tak od júla, zruší sa množstvo obmedzení

PRAHA - Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch vo štvrtok oznámil, že od júla budú môcť ľudia odložiť rúška aj vo vnútorných priestoroch. Povinné by však mali zostať na miestach s vyšším výskytom prípadov ochorenia COVID-19, ako je momentálne hlavné mesto Praha a okres Karviná, v ktorom sa stala ohniskom nákazy Baňa Darkov. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.

V Prahe budú vznikať nové ohniská koronavírusu, povedala v interview pre portál riaditeľka pražských hygienikov Zdeňka Jágrová. Panika z koronavírusu sa do českej metropoly vrátila po tom, čo pozitívny test oznámil námestník primátora Petr Hlubuček a primátor Zdeněk Hřib následne uviedol, že celá 11-členná rada a niekoľko ďalších ľudí, ktorí sa zúčastnili na jej pondelkovom rokovaní, idú do 14-dňovej karantény. Jágrová však v interview upokojovala, že žiadna dráma sa nedeje.

Ďalšie zmierňovanie pravidiel vrátane rúšok chce ministerstvo zdravotníctva zaviesť vďaka priaznivej epidemiologickej situácii. Odporučila to pracovná skupina pre postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení. Minister Vojtěch povedal, že plošné opatrenia sa presúvajú na lokálnu úroveň, a zdôraznil, že dôležitá bude osobná zodpovednosť každého jednotlivca.

"Ak k 1. júlu zostane väčšina regiónov bez nových prípadov, nie je namieste predlžovať opatrenia v celej republike. Nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch alebo prostriedkoch hromadnej dopravy by od tohto dátumu zostalo už len v regiónoch s vyšším výskytom ochorenia COVID-19," vysvetlil minister. Ak sa niekde zvýši počet ochorení, miestny hygienický úrad tam prijme nevyhnutné opatrenia.

Zrušenie obmedzení pre reštaurácie a bary aj zvýšenie kapacity hromadných akcií

Od júla prestane platiť aj obmedzenie pre reštaurácie a bary zatvárať o 23.00 h. Bude tiež možné konzumovať potraviny alebo nápoje v kine. Výnimkou budú opäť regióny so zhoršenou epidemiologickou situáciou.



Už od 22. júna sa zvýši kapacita hromadných akcií z 500 na 1000 ľudí. Budú sa môcť vyčleniť aj sektory, ale môže ich byť najviac päť. Budú sa môcť konať aj veľtrhy s kapacitou obmedzenou na 5000 osôb v rovnaký čas. Od 1. septembra by sa mohol počet sektorov zvýšiť na desať, čo by znamenalo aj zvýšenie účastníkov na 10.000.

Od 22. júna sa otvoria aj detské kútiky v obchodných centrách a do štandardnej prevádzky sa vrátia múzeá, galérie, hrady, zoologické záhrady a bazény. Môžu začať fungovať nízkoteplotné sauny a skupinové kúpeľné procedúry pre najviac desať osôb.

V Česku mali v stredajšiemu večeru 10.154 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, denne ich pribúda iba niekoľko desiatok, dodali Novinky.cz. Obetí na životoch bolo v stredu večer o jednu viac, teda 333. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 7399 ľudí, aktuálne je v ČR 2422 chorých. U väčšiny má ochorenie mierny priebeh. V nemocniciach sa nachádza 131 pacientov, v ťažkom stave je desať z nich.