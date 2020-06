KORONAVÍRUS Francúzsko 1. júla začne otvárať svoje hranice krajinám mimo Schengenu

Ako citovala agentúra AFP, "toto otvorenie bude postupné a bude závisieť od epidemiologickej situácie v každej z tretích krajín a bude v súlade s dohodami dosiahnutými na európskej úrovni". Toto spoločné vyhlásenie vydali francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian a jeho kolega, minister vnútra Christophe Castaner.

V ich vyhlásení sa uvádza, že cestujúci z krajín schengenského priestoru budú môcť od 15. júna vstúpiť na francúzske územie "bez obmedzení spojených s bojom proti COVID-19 - tak ako pred 18. marcom 2020". Nebude sa od nich vyžadovať žiadne osvedčenie a ani izolácia na 14 dní.

Francúzska vláda však spresnila, že obmedzenia na vstup na francúzske územie sa budú naďalej uplatňovať recipročne na hraniciach so Španielskom (do 21. júna v súlade s rozhodnutím prijatým španielskou vládou) a so Spojeným kráľovstvom - ľudí cestujúcich z tejto krajiny francúzske úrady vyzvú, aby po príchode šli na 14 dní do karantény.

Schengenská zóna bez hraníc zahŕňa väčšinu územia Európskej únie, ako aj Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Európska komisia (EK) vo štvrtok odporučila, aby členské krajiny EÚ po 30. júni pristúpili na čiastočné a postupné zrušenie cestovných obmedzení pre občanov z tretích krajín.

Podľa eurokomisárky pre vnútorné veci Ylvy Johanssonovej by sa opätovné otváranie vonkajších hraníc Európskej únie malo diať na základe spoločného koordinovaného prístupu. Komisia odporučila členským i pridruženým štátom schengenského priestoru, aby kontroly na vnútorných hraniciach, zavedené z dôvodu šírenia choroby COVID-19, zrušili do 15. júna, dočasné obmedzenie pre nepodstatné cestovanie do priestoru EÚ predĺžili do 30. júna, a od 1. júla stanovili spoločný prístup k postupnému zrušeniu cestovných obmedzení aj na vonkajších hraniciach Únie.