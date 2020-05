Lekár Norbert používal jeden respirátor tri dni: Zachránili ho jeho pacienti!

PRAHA – Pandémia koronavírusu zachvátila celé české zdravotníctvo. Zasiahla do pracovného i osobného života aj praktickému lekárovi Norbertovi Královi z Prahy. Spočiatku mu denne volalo aj vyše sto vydesených pacientov. Potom musel ako všetci praktickí lekári reorganizovať svoju prácu. Vyšetruje po telefóne.

Norbert Král musel používať jeden respirátor tri dni, pretože ich nemal dosť. Združenie praktických lekárov navyše upozornilo, že respirátory od štátu sú pochybnej kvality. Ako doktor Král uviedol pre český denník Blesk, stará sa celkovo o 1 900 pacientov a ako sám hovorí, vyhlásenie núdzového stavu pre hrozbu koronavírusu mu obrátilo pracovný aj osobný život naruby.

„Museli sme preorganizovať celé fungovanie ordinácie. Naši pacienti sa boja chodiť k lekárovi, konzultácie s nimi preto robím pomocou telefónu, e-mailu alebo aj videohovoru. Niektoré prípady však nemôžem riešiť len po telefóne, či už ide o neodkladné predoperačné vyšetrenie alebo akútne stavy. Jeden pacient, ktorý napokon prišiel do ordinácie, mal napríklad hlbokú žilnú trombózu,“ opisuje Norbert Král.

Zdroj: FB/N. K.

Pacientov s neodkladnými problémami si pozýva do ordinácie na presný čas a dbá na to, aby sa v čakárni s nikým nestretli. Namiesto bežných vyše 30 pacientov denne v ordinácii osobne vyšetrí približne osem, ďalším desiatkam radí po telefóne alebo na skype. Liečbu pacientov mu však stále komplikuje nedostatok ochranných pomôcok. Spočiatku dokonca musel ordinovať bez zdravotnej sestry a jeden respirátor používal aj tri dni – pritom podľa odporúčania je potrebné ho meniť po štyroch hodinách! V ťažkých chvíľach mu však pomohli práve pacienti.

„Darovali nám rúška, respirátory, dezinfekciu a dokonca aj ochranné štíty. Som im za to naozaj vďačný, bez ich podpory by som nemohol liečiť bez rizika nakazenia. Teraz už je situácia s pomôckami o niečo lepšia, časť sme dostali od pražského magistrátu a časť od Združenia praktických lekárov,“ hovorí Norbert. Zdroj: FB/N. K.

Doktor Král sa snaží ordináciu udržať maximálne bezpečnú. „Dezinfikujem všetko, kam si pacient sadol alebo čoho sa dotkol. Som rád, keď po všetkých bezpečnostných opatreniach môžem chorého začať konečne vyšetrovať a robiť svoju prácu,“ vysvetľuje doktor, ktorý je zároveň odborným asistentom Ústavu všeobecného lekárstva na 1. lekárskej fakulte. Vyšetrovať pacientov, keď treba mať respirátor, pokrývku hlavy, rukavice a ochranný štít, nie je ľahké. „Samozrejme, je to nepríjemné. Zle sa vám dýcha, potíte sa a pri vyšetrovaní horšie počujete aj tlkot srdca alebo dych pacienta. Vždy si však spomeniem na kolegov a zdravotné sestry z JIS-ky, ktorí v ochranných pomôckach trávia celé dni. Majú môj obdiv. Ja som rád, že si ich môžem po vyšetrení pacienta vyzliecť,“ priznáva Norbert Král.

O uzavretí ordinácie ani na sekundu neuvažoval. „Keď som počul hlasy vydesených pacientov, ktorí mi do ordinácie volali, vedel som, že ich v tom nenechám. Kto iný by im pomohol? Samozrejme, uvedomujem si, že sa môžem nakaziť. O seba sa nebojím. Nepatrím medzi rizikových pacientov a som mladý. Mám však strach, že infekciu prenesiem na pacienta alebo na rodinu – mám dve malé deti. S manželkou, ktorá je tiež praktickou lekárkou, sme preto museli prijať špeciálne opatrenia.“ Babičky už nevideli vyše mesiaca. „Doma sa striedame a pomáha nám pani na stráženie, lebo škôlky nefungujú. Táto pani je vlastne jediný človek, s ktorým sme v kontakte. Dodržiavame striktné bezpečnostné opatrenia, aby sme nikoho neohrozili. Pracovať a starať sa pritom o deti je asi najväčšia výzva,“ opisuje Norbert. S manželkou sa snažili pripraviť na všetky situácie, zariadili si preto aj prístup do ordinácie na diaľku, aby mohli ordinovať a predpisovať lieky z domova.

Zdroj: FB/N. K.

„Pár dní po vyhlásení núdzového stavu k nám pribehla susedka s tým, že jej mužovi je zle a lapá dych. Vybehli sme s manželkou obaja pomôcť, ale zabudli sme na ochranné pomôcky. Tie sme mali iba v ordinácii. Pacient našťastie infekčný nebol, uvedomili sme si však, že sa musíme nabudúce lepšie pripraviť. Teraz máme ochranné pomôcky aj doma,“ uzatvára MUDr. Král.