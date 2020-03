KORONAVÍRUS Holandsko hlási ďalších 78 mŕtvych a viac ako tisíc nakazených

Za toto obdobie pribudlo aj 78 nových úmrtí na chorobu COVID-19 alebo komplikácie s ňou spojené, ktorú vírus spôsobuje; mŕtvych je tak celkovo 434. Väčšina zosnulých je vo veku 80 - 84 rokov. "Počet hospitalizovaných pacientov a počet úmrtí stúpa pomalšie, ako v situácii bez prijatých opatrení. To by mohlo naznačovať, že tieto opatrenia ovplyvňujú rýchlosť šírenia vírusu," uvádza sa v stanovisku RIVM. Podľa inštitútu sa to bude dať lepšie posúdiť na konci tohto alebo začiatkom budúceho týždňa.

Najviac nakazených (2161) hlási provincia Severné Brabantsko. Nasledujú provincie Južné Holandsko (1042) a Severné Holandsko (1029). Najmenej prípadov je v provinciách Frízsko a Drenthe. Holandská vláda rozposlala v nedeľu všetkým občanom SMS správu s výzvou, aby čo najdlhšie zostali doma a prispeli tak k obmedzeniu šírenia nového koronavírusu. Občanom odporučila vyhýbať sa sociálnym kontaktom a udržiavať odstup najmenej 1,5 metra. Zhromaždenia viac ako 100 ľudí sú zakázané a školy, divadlá, kiná a reštaurácie sú zatvorené.