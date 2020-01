Porovnanie výzbroje armád: Čo nasadí Irán a USA do boja v potenciálnom konflikte

Američanov podľa amerického denníka Metro.news zrejme čaká odveta, útoky na Blízkom východe v Saudskej Arábii či Izraeli, alebo útoky na americké vojenské základne. „Boj bude pokračovať až do konečného víťazstva,“ uviedol po zabití generála iránsky vodca ajatolláh Chameneí.

Irán má vraj zastaranú výzbroj nízkej kvality

Podľa amerického ministerstva obrany má iránska armáda približne 450-tisíc vojakov, 125-tisíc z nich tvoria tzv. revolučné gardy. Ďalších 20-tisíc mužov majú iránske námorné sily. Členov polovojenských zložiek tvorí vyše 1,5 milióna mužov. Podľa štúdie z roku 2018 je väčšina iránskej výzbroje „zastaraná alebo relatívne nízkej kvality“, v skutočnosti majú Iránci osem ruských zariadení protilietadlovej obrany a balistické rakety Fateh a Šaháb s doletom 5- a 10-tisíc km, protiraketový systém S-300 schopný zastaviť strely vo výške 24 kilometrov nad zemou, drony okopírované od Američanov, vyše 300 lietadiel, väčšinou ruské migy a bombardéry Su-24, ale aj americké stíhačky F-4 spred roku 1979 a 61 vrtuľníkov. Zdroj: SITA/Hasan Shirvani/Mizan News Agency via AP, File Námorníctvo má 42 lodí, s ktorými môže zablokovať dopravu v Hormuzskom prielive, a 39 ponoriek. Majú aj kybernetické vybavenie, malé lode a dieselové ponorky, špeciálne jednotky a rakety zem – zem, moderné tanky a bojové vozidlá. Navyše sú zvyknutí na nehostinné prostredie na Blízkom východe, kým vojaci z USA ho nepoznajú.

USA majú výzbroj, no nepoznajú terén

Armáda USA predstavuje 1,35 milióna vojakov a národná garda 800-tisíc ľudí. Američania sa podľa zdrojov The Washington Post v Pentagone pripravujú na nasadenie lodí sprevádzajúcich lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Majú aj lode USS Bainbridge a USS Leyte Gulf so strelami Tomahawk na palube. Námorníctvo disponuje 272 plavidlami, desiatimi lietadlovými loďami a 68 ponorkami. V letectve dominujú tisícky stíhačiek F-15 a F-18 a bombardérov, najmodernejšie vrtuľníky, protilietadlové systémy a flotila dronov. Podľa oficiálnej správy USA zabil generála Kásema Solejmáního práve americký dron.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci, Office of the Iranian Supreme Leader Armáda má moderné tanky (8800), bojové vozidlá (6700) a kybernetické jednotky. Či však toto všetko bude armádam niečo platné, ak skutočne vypukne vojnový konflikt s bleskovým záverom, je viac ako otázne. Irán zvažuje trinásť možností odvety, uviedol tajomník iránskej rady.

Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti oznámil, že Irán zvažuje 13 možností odvety za zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního. Zároveň bez bližších podrobností zdôraznil, že aj ten najmiernejší variant by bol pre Spojené štáty zničujúci. Informovala o tom agentúra Fars.

„Američania by mali vedieť, že sme doteraz v rade rokovali o 13 možnostiach odvety a aj v prípade, že by bola zhoda na najmiernejšom scenári, jeho vykonanie by bolo pre Američanov nočnou morou,“ povedal tajomník bezpečnostnej rady Alí Šamchání. „Čo chcete vedieť o osude amerických vojakov plaziacich sa k úkrytom? Odpoveď je jasná: tí, ktorí sa plazia k úkrytom a dúfajú, že uniknú nášmu hnevu a zatvoria za sebou dvere, netušia, že islamská republika otvorí dvere do pekla,“ citovala Šamcháního agentúra Fars.

„Posolstvo Islamskej republiky je jasné; Amerika spáchala atentát na iránskeho národného hrdinu a naša pýcha nám nedovolí, aby sme boli ľahostajní,“ zdôraznil. Ak podľa neho americkí vojaci z regiónu neodídu na vlastných nohách, budú odvezené ich mŕtve telá.

Šamchání zároveň poznamenal, že teraz nemožno médiám poskytnúť bližšie informácie o možnostiach odvety. Uviedol však, že Irán má detailné informácie o amerických základniach a pozná presný počet amerických vojakov v blízkosti svojej hranice a podrobne ich činnosť sleduje.

Iránsky minister zahraničia v rozhovore, ktorý odvysielala americká televízia CNN, uviedol, že zabitie Solejmáního Spojenými štátmi bolo aktom štátneho terorizmu a reakcia Iránu bude tomu úmerná. „To je štátny terorizmus…. Je to akt agresie proti Iránu a rovná sa to ozbrojenému útoku na Irán a my budeme reagovať. Budeme však reagovať úmerne,“ povedal Mohammad Džavíd Zaríf.

Námorná správa USA medzitým obnovila varovanie americkým komerčným plavidlám v Perzskom zálive a okolí s tým, že Irán by mohol ohrozovať americké námorné záujmy v regióne.