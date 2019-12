USA uvalia na Rusko sankcie pre plynovod: Podľa Kremľa je to nečestná konkurencia

Na to, aby sankcie vstúpili do platnosti, ich podľa ČTK musí ešte podpísať prezident Donald Trump. Ten už ubezpečil, že tak urobí, len čo príslušný „zákon na ochranu európskej bezpečnosti" dostane na stôl. Spojené štáty argumentujú tým, že plynovod bude pre Nemecko znamenať závislosť od Ruska. V spomenutom zákone sa uvádza, že vzťahy s Európou a Nemeckom majú rozhodujúci význam pre národnú bezpečnosť Spojených štátov a že sa má urobiť všetko proti tomu, aby sa tieto vzťahy oslabili. Kritici USA podotýkajú, že Američania sa snažia do Európy predať vlastný skvapalnený plyn, ktorý je drahší než ten ruský.

„Také akcie (sankcie pripravované Washingtonem) sú bezprostredným porušením medzinárodného práva. Sú názorným príkladom nečestnej konkurencie, šírenia umelej dominancie (USA) na európskych trhoch a vnucovania drahšej a nekonkurencieschopnej produkcie – drahšieho zemného plynu – európskym spotrebiteľom,“ citoval TASS vyjadrenie Peskova. Podľa hovorcu ruského prezidenta Vladimira Putina „sa také konanie Spojených štátov nepáči ani Moskve, ani európskym metropolám; nepáči sa Berlínu ani Parížu“. Zdroj: SITA Peskov je presvedčený, že americké sankcie vybudovanie plynovodu Nord Stream 2 nezastavia. „Vychádzame z toho, že tento projekt bude dokončený," odpovedal na otázku, či sankcie môžu stavbu plynovodu zastaviť.

Nemecký denník Bild uviedol, že nemecká vláda očakáva, že sankcie vstúpia do platnosti najneskôr v piatok, Trump však celý balík zákonov, 3 500 strán podpíše zrejme na budúci týždeň. Plynovodom Nord Stream 2 má ruský plyn do Nemecka začať prúdiť v polovici budúceho roka, povedal nedávno ruský vicepremiér Dmitrij Kozak. Potrubie povedie po dne Baltského mora a vyhýba sa poľskému a ukrajinskému územiu. Doteraz postavili vyše 2 100 kilometrov plynovodu, chýba ešte asi 300 kilometrov. Kongres USA chce dokončeniu tohto projektu zabrániť, zavedenie sankcií by ho mohlo prinajmenšom oddialiť. V Moskve však nikto nepochybuje o tom, že sa ho podarí dokončiť, v dôsledku sankcií sa však projekt môže predražiť a jeho dokončenie oneskoriť. Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon Sankcie sú namierené proti prevádzkovateľom plavidiel, ktoré pracujú pri kladení potrubí pre plynovod v Baltskom mori. Ich cieľom je, aby tieto spoločnosti od projektu odstúpili. Trestné opatrenia sa majú týkať aj plynovodu Turkish Stream pod Čiernym morom, ktorým potečie ruský plyn do Turecka. Sankcie sa dotknú i projektov napojených na stavbu oboch plynovodov.

Podľa zákona má americký minister zahraničia po dohovore s ministrom financií do 60 dní informovať Kongres, ktoré plavidlá boli pri budovaní plynovodu nasadené a ktoré firmy ich preň dali k dispozícii. Na manažérov týchto firiem a ich hlavných akcionárov má byť uvalený zákaz vstupu do Spojených štátov a ak majú platné víza, prídu o ne. Majú byť tiež blokované transakcie týchto ľudí, ktoré sa týkajú ich obchodných záujmov v Spojených štátoch. Zavedenie sankcií bude podľa DPA znamenať najťažšiu skúšku pre nemecko-americké vzťahy od nástupu Trumpa do úradu. Aj tak ich už poznamenali útoky amerického prezidenta na Nemecko pre jeho prebytky v obchode s USA alebo pre pomerne nízke výdaje najväčšej európskej ekonomiky na obranu.