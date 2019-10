Strašný koniec: FOTO Otec dovolil dcérke (†10) kúpať sa vo vírivke, potom sa ju vydesený rozbehol hľadať

DUBAJ – Desaťročné dievča z Európy požiadalo svojho otca, či sa môže okúpať vo vírivke. Dovolil jej to, no po čase sa mu zdalo podozrivé, že je tam tak dlho. Ponáhľal sa teda k veľkej vani a našiel ju na dne v metrovej hĺbke.

Plukovník Ahmad Humaid Al Marri, riaditeľ vyšetrovania trestných činov na dubajskej polícii, podľa portálu dailymail.co.uk uviedol: „Mladé dievča požiadalo svojho otca o povolenie používať vírivku, ale po čase si otec všimol jej neprítomnosť a vrhol sa k vani. Tam našiel svoju dcéru nehybnú a zachytenú o spodnú časť vírivky.“ Dievčatku sa dlhé vlasy zachytili vo filtri vírivky a stiahli ju pod vodu. Lekár konštatoval smrť. Polícia neuviedla európsku krajinu, z ktorej dievča pochádzalo.

Zdroj: FB Dubai Police

Vyšetrovanie odhalilo, že „technická chyba“ spôsobila, že odtok vírivky vytvoril silný ťah, ktorý „ovplyvnil dynamiku prúdenia vody a následne ľahko nasal vlasy dievčaťa“. Zistilo sa tiež, že na filtroch vírivky nebol rovnaký sací výkon.

Plukovník Al Marri povedal, že deti by mali „byť vždy poučené, aby sa vyhýbali odtoku“, pretože dlhé vlasy, ale aj detské ruky a nohy sa môžu ľahko zachytiť vo filtroch a odtokoch. „Áno, ľahko sa stane, že sa dlhé vlasy, ako aj končatiny, šperky alebo časti plaviek zapletú do filtra alebo do odtoku bazéna, a preto by deti mali byť vždy poučené, aby sa vyhýbali odtokom,“ povedal. „V blízkosti malých vodných nádrží, najmä bazénov a víriviek, a na otvorených plážach by mali byť vždy pod dozorom.“