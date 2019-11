Samosprávy pri vodných nádržiach sa združili: Slovenské moria chcú pripomienkovať zákony

"Výsledkom by malo byť aktívne pripomienkovanie zákonov, ktoré komplikujú život samosprávam aj občanom. Ambíciou je tiež pripraviť aj niekoľko legislatívnych návrhov zákonov, ktoré by mohli priniesť pozitívnu zmenu a umožniť tak rozvoj cestovného ruchu na vodných nádržiach," informovala Simona Durkajová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

Stredajšie (13. 11.) rokovanie iniciovali starostovia Jaroslav Makatúra z Malej Domaše a Radovan Kapraľ z Kvakoviec z okresu Vranov nad Topľou z okolia Veľkej Domaše. Zastúpenie mali samosprávy z oblastí vodných nádrží, ako sú Zemplínska šírava, Ružín, Liptovská Mara, Oravská priehrada či Sĺňava.

Primátori a starostovia v diskusii uvádzali konkrétne skúsenosti z praxe, ako aj príklady nedostatočnej legislatívy, ktorá by upravovala napríklad fungovanie rekreačných oblastí. "V okolí Liptovskej Mary je viac ako 682 čiernych stavieb, v okolí Domaše cez 350, ostatné nádrže sú na tom podobne. Problémom je najmä efektívna a rýchla likvidácia týchto čiernych stavieb. Ministerstvo životného prostredia SR malo podľa uznesenia vlády do 30. septembra predstaviť návrh konkrétnych riešení ako likvidovať čierne stavby, to sa ale dodnes nestalo," informovala ďalej Durkajová.

Mestá aj obce trápia problémy s odpadom, čiernymi skládkami, legislatíva podľa nich napríklad neupravuje, kto by mal zbierať separovaný odpad v rekreačných oblastiach. Chýba tiež polícia, ktorá by pomáhala riešiť problémy v letných centrách turizmu podobne, ako to robí slovenská polícia v Chorvátsku. Na vodných nádržiach podľa primátorov a starostov chýba jednotný záchranný systém, ako je napríklad horská záchranná služba v zimných strediskách.

Niektoré samosprávy pociťujú aj problémy na úseku spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), ktorý podľa nich prenajíma pozemky v okolí vodných nádrží bez vedomia obcí aj miest, bez transparentných súťaží a jasných pravidiel. Starostovia z okolia vodného diela Gabčíkovo sa z rokovania na Domaši ospravedlnili pre pracovnú zaneprázdnenosť, podporujú však spoločný postup samospráv, ktorý povedie k riešeniu najpálčivejších problémov.