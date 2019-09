Údajný agent CIA Smolenkov pracoval v kancelárii Putinovho poradcu Ušakova

MOSKVA - Oleg Smolenkov, ktorého médiá označujú za údajného informátora americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) v ruskej vláde, pracoval ako poradca v kancelárii Jurija Ušakova - hlavného poradcu prezidenta Vladimira Putina. Smolenkov na tejto pozícii pôsobil posledných päť rokov pred tým, ako v roku 2017 aj s rodinou odcestoval do Čiernej Hory, kde sa stopa po nich stratila.

Pre ruský denník Vedomosti to uviedol zdroj blízky tajným službám. Podľa neho by Smolenkov v tejto pozícii mohol mať prístup k "citlivým" informáciám, a to aj z prostredia tajných služieb. Táto kauza sa dostala na verejnosť 9. septembra, keď americká spravodajská televízia CNN informovala o špeciálnej operácii CIA, ktorej cieľom bolo "vyviezť" z Ruska hodnotného informátora pohybujúceho sa v blízkosti najvyššie postavených ľudí.

Ruský denník Kommersant prišiel s predpokladom, že týmto informátorom by mohol byť bývalý diplomat a úradník Oleg Smolenkov, ktorý v roku 2017 odišiel so svojou rodinou na dovolenku do Čiernej Hory a zmizol. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov potvrdil, že muž tohto mena pracoval v prezidentskej kancelárii, ale nezastával tam významnú funkciu a nemal priame kontakty s Putinom.

Zdroje, na ktoré sa odvolávajú ruské médiá, začali tiež špekulovať, či Smolenkov, ak bol agentom, mohol mať prístup k dôležitým informáciám a osobám s rozhodovacou právomocou. Zdroj denníka Vedomosti v ruských vládnych kruhoch naznačil, že Smolenkov nemal prístup k utajovaným informáciám, a to ani počas svojho pôsobenia na ruskom veľvyslanectve v Spojených štátoch ani pri práci v kancelárii prezidenta. Poukázal však na to, že z rozhovorov s kolegami mohol získať informácie zaujímavé pre americké špeciálne služby.

Vedomosti napísali, že kolegovia považovali Smolenkova za výkonného úradníka a cenili si ho. Podľa zdroja, na ktorý sa odvolávajú Vedomosti, Smolenkov niekedy prejavoval neprimeranú zvedavosť, ktorá šla nad rámec bežného prejavenia záujmu. Napriek tomu mu však dôverovali, keďže sa poznali už dlhší čas.

Podľa amerických médií tento informátor v súčasnosti žije v Spojených štátoch pod svojím menom a je pod ochranou USA. Počas vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 bol pre spravodajské agentúry dôležitý, konštatovala agentúra Interfax.

Americká spravodajská televízia CNN informovala, že špión poskytoval USA informácie viac ako desať rokov, mal prístup k Putinovi a posielal fotokópie dôležitých dokumentov z pracovného stola ruského lídra. Denník The New York Times i CNN však napísali, že agent, ktorý potvrdil priame zapojenie Putina pri zasahovaní do prezidentských volieb v USA v roku 2016, bol stiahnutý.

Špióna stiahli podľa televízie CNN z Ruska v roku 2017 pre obavy, že by ho prezident USA Trump a jeho kabinet mohli vzhľadom na opakované nesprávne zaobchádzanie s utajovanými informáciami odhaliť. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo označil správy o "evakuovaní" informátora amerických tajných služieb z Ruska za nepresné. Samotná CIA ich odmietla komentovať.