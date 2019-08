Trump zrušil návštevu Dánska: Nechceli predať Grónsko, slová premiérky označil za hnusné

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zrušil plánovanú návštevu Dánska v súvislosti s vyjadrením tamojšej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorá odmietla myšlienku, že by Dánsko mohlo predať Spojeným štátom ostrov Grónsko. Informovala o tom v noci na stredu tlačová agentúra AP.

"Dánsko je veľmi neobyčajná krajina s neuveriteľnými ľuďmi, ale na základe poznámok premiérky Mette Fredriksenovej, že by nemala záujem hovoriť o kúpe Grónska, odložím naše stretnutie, plánované o dva týždne, na inokedy," napísal Trump na Twitteri. "Premiéra dokázala ušetriť veľa peňazí a úsilia Spojeným štátom aj Dánsku tým, že bola taká priama. Ďakujem jej za to a teším sa opätovné naplánovanie (stretnutia) niekedy v budúcnosti!" dodal americký prezident.

Hovorca Bieleho domu Judd Deere neskôr potvrdil, že návšteva Dánska bola zrušená. Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v nedeľu potvrdil medializované informácie, že Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke nákupu Grónska, ktoré je územím Dánska. Samotný Trump následne povedal, že zo strategických dôvodov by mal záujem o takýto obchod, v súčasnosti však nie je pre neho prioritou.

V pondelok bol dokonca prístupný žartovaniu na túto tému, keď zverejnil na Twitteri fotomontáž so žiarivým "Trumpovým mrakodrapom" nad malou grónskou dedinou a prisľúbil, že "toto Grónsku neurobí". Fredriksenová v nedeľu uviedla počas návštevy Grónska pre noviny Sermitsiaq, že tento najväčší ostrov sveta nie je na predaj a spomínané úvahy považuje za absurdné. Trump mal navštíviť Dánsko v rámci zahraničnej cesty, ktorej začiatok je naplánovaný na koniec augusta. Očakáva sa, že prezident zavíta aspoň do Poľska, kde si má pripomenúť 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny.

Reakcia premiérky

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu vyhlásila, že správu o tom, že americký prezident Donald Trump zrušil svoju návštevu Dánska, prijala "s poľutovaním a prekvapením". Premiérka podľa tlačovej agentúry DPA dodala, že spolu s ostatnými predstaviteľmi sa "na návštevu tešili".

Zdroj: SITA/Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

"Určite si nemyslím, že Dánsko a Spojené štáty sú v kríze," povedala Frederiksenová (41) novinárom v dánskom hlavnom meste Kodaň. Návšteva Trumpa mohla byť "príležitosťou... osláviť blízky vzťah Dánska s USA, ktoré zostávajú jedným z najbližším spojencov Dánska", zdôraznila.

Vývoj v "Arktíde si vyžaduje ďalšiu spoluprácu USA, Grónska, Faerských ostrovov (dánskeho autonómneho regiónu) a Dánska," vysvetlila premiérka. "Naše pozvanie a výzva na intenzívnejšiu spoluprácu v arktických záležitostiach stále trvajú. Oblasť Arktídy je dôležitejšia než kedykoľvek predtým," upozornila.

Frederiksenová podľa svojich slov zaznamenala, že prebieha určitá "diskusia" o predaji Grónska, ktoré je územím Dánska. "Toto jasne odmietol Kim Kielsen (šéf grónskej autonómie), a ja s týmto jeho rozhodnutím samozrejme súhlasím," vyhlásila premiérka.

Rozzúrený Trump

Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa nepáčilo odmietnutie jeho nápadu kúpiť Grónsko zo strany Dánska. Trump v stredu novinárom povedal, že "všetko, čo mali povedať, bolo: 'Nie, radšej by sme to nespravili'". Americký prezident označil Frederiksenovej vyjadrenia za "hnusné" a dodal, že "so Spojenými štátmi sa takto nerozpráva". Aspoň vraj nie, kým je prezidentom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Kráľovský palác prekvapilo zrušenie Trumpovej návštevy

Dánsky kráľovský palác prekvapilo, že americký prezident Donald Trump sa rozhodol zrušiť svoju nadchádzajúcu návštevu tejto severskej krajiny. S odvolaním sa na vyhlásenie paláca o tom v stredu informovala agentúra DPA.

"Bolo to prekvapenie, no viac k tomu nemáme čo povedať," uviedla hovorkyňa paláca Lene Ballebyová pre dánsku verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu stanicu DR. Dánska vláda sa dosiaľ k zrušeniu návštevy nevyjadrila.