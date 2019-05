PRÁVE TERAZ Streľba v Česku: Policajný zásah, páchateľ sa mal zabarikádovať v dome

Polícia zatiaľ nevie, kto strieľal. "Strelec by mal byť zabarikádovaný v jednom z miestnych domov a my sa s ním budeme snažiť s pomocou vyjednávača nadviazať kontakt. Alebo prípadne vykonať násilný vstup do obydlia, aby sme zistili, čo sa tam vôbec deje," uviedol hovorca.

V obci Dražůvky na Kyjovsku probíhá zákrok více složek Policie ČR v důsledku střelby zatím neznámým pachatelem. Při ní došlo ke zranění jedné osoby. — Policie ČR (@PolicieCZ) May 24, 2019

"Na miesto sme vyslali lekársku posádku, inšpektora a leteckú záchrannú službu. V starostlivosti máme jednu osobu," povedala ČTK bez ďalších podrobností hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová.

"Práve sa kvôli tomu akútne vraciam z Ostravy zo snemu Zväzu miest a obcí. Viem, že je tam policajný zákrok, priebežne ma informujú. Ale nič v tejto chvíli nepoviem," uviedla starostka Klára Čudrnáková. Podľa serveru blesk.cz je postreleným mužom miestostarosta obce.

Asi 140 metrov cesty v Dražůvkach je podľa webu jednotného systému dopravných informácií zhruba od 9.00 kvôli tejto mimoriadnej udalosti uzavretých. Dražůvky ležia približne osem kilometrov západne od Kyjova, majú takmer 300 obyvateľov.