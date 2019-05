Katedrála Notre-Dame vstane z popola: FOTO Návrh novej veže zo Slovenska hviezdi aj v zahraničí

PARÍŽ/BRATISLAVA - Požiarom zničená katedrála Notre-Dame, ktorá neodmysliteľne patrí k Parížu, by mala dostať nový šat. Francúzsko už spustilo medzinárodnú architektonickú súťaž o obnovu štíhlej veže z 19. storočia, ktorá sa týčila nad krížením lodí v strede katedrály a ktorá sa v dôsledku ohňa zrútila dovnútra. Na internete postupne pribúdajú rôzne návrhy, ako by mohla vyzerať a svoje zastúpenie má aj Slovensko. Zaujímavé prevedenie od Vizum Atelier si všimlo viacero zahraničných portálov. Jedným z nich je aj server známeho britského denníka The Independent.

Finančné dary na obnovu katedrály prúdia z celého sveta, celkovo sa už nazbierala suma 850 miliónov eur. Diskusia sa teraz presunula k otázke, akým spôsobom má gotický chrám "vstať z popola". Niektorí obhajujú presnú historickú obnovu, ďalší zasa tvrdia, že na budove by mali byť využité moderné metódy a technické postupy, ktoré ľudstvo v predchádzajúcich stáročiach vyvinulo. Stavba parížskej pamiatky nazývanej Chrám Matky Božej sa začala v polovici 12. storočia.

Zdroj: TASR/AP/Thibault Camus

Parížski kreatívci z Vincent Callebaut Architectures prišli s veľkolepou strechou zo sklenených panelov v tvare diamantu s laminovanými drevenými trámami. Tvrdia, že by to zmenilo kultový orientačný bod na energeticky pozitívnu budovu. Panely by využívali slnečnú energiu na napájanie katedrály a prebytok by mohli využívať aj okolité budovy. Na streche by sa tiež nachádzala záhrada, ktorá by zabezpečovala ovocie a zeleninu pre chudobných a bezdomovcov v meste. Sklenené časti stropu by umožnili prechod prirodzeného svetla, ktoré by zaplavilo chrámovú loď zhora. Niektorým by sa síce svetlejší interiér mohol páčiť, no na druhej strane by to mohlo mať negatívny vplyv na bočné svetlo prichádzajúce cez nádherné vitráže.

Zdroj: Vincent Callebaut Architectures

V záplave návrhov sa však nestratilo ani Slovensko. Bratislavský Vizum Atelier zverejnil na Instagrame vizualizáciu, podľa ktorej prišiel čas na znovuzrodenie Notre-Dame a to, čo v minulosti nebolo možné, by sa mohlo stať skutočnosťou. Svetlo z novej veže by siahalo až k oblohe.

Zdroj: Instagram/Vizum Atelier

Zahanbiť sa však nenechali ani ďalší architekti, hoci niektoré z ich nápadov možno považovať aj za "mierne" bizarné.

Zdroj: Instagram/Mathieu Lehanneur

Zdroj: Instagram/kissthearchitect

Zdroj: Instagram/alexandre_fantozzi

Zdroj: Instagram/alex_nerovnya