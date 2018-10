Ďalší prekvapivý krok severokórejského diktátora: Kim Čong-un sa chystá do Ruska

SOUL - Severokórejský vodca Kim Čong-un už čoskoro navštívi Rusko. Vyhlásil to v pondelok juhokórejský prezident Mun Če-in s tým, že do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) má zavítať aj čínsky prezident Si Ťin-pching. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.

Mun hovoril o týchto plánoch na zasadaní svojho kabinetu deň po tom, ako americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval do Pchjongjangu na rokovanie s Kimom. Mun sa o ich stretnutí vyjadril pozitívne s tým, že sa tak položili základy pre ďalší summit Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Severokórejské médiá uviedli, že Pchjongjang a Moskva sa dohodli na summite, ku ktorému by mohlo dôjsť ešte tento rok. Kim sa tohto roku stretol v Pchjongjangu so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom a dokonca trikrát vycestoval do Číny na rozhovory so Si Ťin-pchingom.

Kim označil nedeľňajšiu schôdzku s Pompeom za "produktívnu a úžasnú". Dohodli sa na zorganizovaní summitu severokórejského vodcu s Trumpom v "čo najbližšom termíne". Diskutovali tiež o možnom americkom monitorovaní krokov KĽDR pri denuklearizácii, doplnil juhokórejský prezidentský úrad.

Pompeo sa na margo svojej štvrtej cesty do KĽDR vyjadril ako o "kroku smerom k jadrovému odzbrojeniu" Kórejského polostrova. Naznačil však, že pre tento cieľ bude nutné urobiť ešte veľmi veľa práce. Pompeova návšteva prišla po patovej situácii, keď Severná Kórea vzdorovala požiadavkám USA ohľadom denuklearizácie.

Šéf diplomacie USA následne odletel do Soulu, kde o výsledkoch pchjongjanskej schôdzky hovoril s Mun Če-inom a juhokórejskou ministerkou zahraničných vecí Kang Kjong-wha. Trump a Kim sa v Singapure dohodli na všeobecných podmienkach denuklearizácie, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť.