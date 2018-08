MIMORIADNA SPRÁVA Chaos po streľbe na Floride: VIDEO Minimálne štyria mŕtvi a sedem zranených

Jacksonvillský šerif na twitteri napísal, že v centre mesta sa strieľa. "Vyvarujte sa oblasti, okolie v túto chvíľu nie je bezpečné," uviedol šerif. Na mieste zasahuje niekoľko sanitných vozidiel a polícia oblasť uzavrela. Incident sa podľa médií stal v reštaurácii, kde sa konala súťaž vo videohre amerického futbalu.

UPDATE: The Sheriff's Office says one suspect is dead and multiple fatalities have been reported after a mass shooting in Jacksonville, Florida. https://t.co/yWTjVZRb8U pic.twitter.com/C4MsKn8S4C