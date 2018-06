Summitu EÚ predchádza stretnutie mocných v Bruseli: Témou je otázka migrácie

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v súčasnosti čelí domácej politickej kríze, sa podľa predpokladov pokúsi spolu s ďalšími lídrami vypracovať spoločný postup k migrácii. Najväčšie rozpory pritom panujú v otázkach, kto by mal prevziať zodpovednosť za prichádzajúcich migrantov, ako dlho by sa o nich mal starať a tiež, čo by mali európske štáty spraviť na pomoc najviac zasiahnutým krajinám, ako sú Taliansko a Grécko.