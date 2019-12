Bugár: Reformu nemocníc treba spustiť,zbytočne sa bude čakať na novú vládu

Béla Bugár

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia, by bola len začiatok reformy, ktorú treba spustiť, a potom by sa dalo pokračovať. Myslí si to podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Pokiaľ sa reformou bude zaoberať nová vláda, bude to podľa neho zbytočné strácanie času.