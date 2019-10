Líder Mostu-Híd a Sulík aj o Kočnerovej THREEME: Keby toto Bugár vedel, do vlády s Ficom by asi nešiel

Politici diskutovali najmä o údajnej komunikácii z aplikácie Threema, medzi bývalou štátnou tajomníčkou Jankovskou a Marianom Kočnerom. „Ak je to pravda, čo sa tam objavuje v tých správach, je to strašné,“ povedal Bugár. Podľa jeho slov bude razantne postupovať v rámci svojich kompetencií aj minister spravodlivosti Gábor Gál.

„Máme nového prezidenta Policajného zboru a vo viacerých veciach sa začalo okamžite konať. V rámci zákona robíme podľa mňa maximum. Rieši to aj minister spravodlivosti Gál,“ uviedol Bugár. Podľa Sulíka má Jankovská skončiť pred súdom. „Ak budú všetci kompetentní robiť to, čo majú, súdnictvo sa dá očistiť. Pani Jankovská by mala byť postavená pred súd a veľmi rýchlo,“ povedal Sulík.

Bugár o vláde so Smerom

So súčasnými vedomosťami by Most-Híd do vlády so Smerom-SD pred troma rokmi asi nešiel. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo aj v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Po nasledujúcich voľbách si podľa svojich slov nevie predstaviť spoluprácu so stranou Štefana Harabina.

Monika Jankovská Zdroj: TASR/Dano Veselský

Bugár skonštatoval, že Most-Híd nie je ochotný spolupracovať s nikým, kto porušuje základné ľudské práva a zásady demokracie. Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že Harabin so svojou stranou ešte môže zamiešať karty. Poukázal na predchádzajúce voľby, keď Bugár hovoril o charaktere a vláde bez Smeru-SD.

Lídri sa vyjadrili aj k vnútrostraníckej situácii

Lídri sa vyjadrili aj k vnútrostraníckej situácii. Sulík si myslí, že bolo lepšie vyriešiť situáciu v SaS ešte pred voľbami. "Netvárme sa, že všetky známe tváre odchádzajú," povedal v súvislosti s vylúčením predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej zo strany.

Na odchod exriaditeľa Václava Miku z kandidátky reagoval tým, že k tomu prispeli aj vyjadrenia členov platformy Demokratické jadro SaS. Poslanca Jozefa Rajtára označil za sklamanie, pričom do neho v minulosti vkladal nádeje a mal o ňom lepšiu mienku.

Jozef Rajtár Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Bugár udalosti v Moste-Híd komentoval tým, že nejaké zmeny sa udiali. Zdôraznil, že minister životného prostredia László Sólymos neodišiel zo strany, len uvoľnil miesto v predsedníctve. Podotkol, že poslanci Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor, ktorí odišli z klubu Mosta-Híd, neboli členmi strany.