Na svete je ďalší PRIESKUM: Opozícia by mala najtesnejšiu väčšinu, zvládli by to aj bez Kollára

Vypovedá o tom prieskum agentúry AKO, ktorá ho exkluzívne vypracovala pre Hospodárske noviny. Podľa najnovších čísel sa strana Smer opäť umiestnila na čele rebríčka a teda by vyhrala voľby s tým, že banacuje na hranici 20 percent. Po 19,6 percentnom Smere nasleduje koalícia Progresívne Slovensko a Spolu s hodnotou 15,5 percent. Strana kotlebovcov ĽSNS má opäť tretie miesto, no je nutné podotknúť, že hodnota zozbieraná v tomto prieskume bola ešte pred medializovaným rozsudkom bývalého poslanca Milana Mazureka, ktorý bol odsúdený Najvyšším súdom SR za hanlivé výroky v rozhlasovej relácii. Navyše oproti májovému prieskumu od tej istej agentúry sa prepadli o približne tri percentá.

Ďalšou zmenou oproti včerajšiemu prieskumu je strana SaS, ktorá má tentokrát podporu deviatich percent voličov. Za nimi sa umiestnila novovznikajúca strana Andreja Kisku Za ľudí so ziskom 8,8 percent a za nimi je Sme rodina so ziskom 7,6 percent.

Nad hranicou siedmich percent sa ešte umiestnilo OĽaNO (7,3 percenta) a SNS (7,1 percenta). Oproti včerajšku je tiež výrazná zmena u kresťanských demokratov. KDH sa ocitlo na úrovni zisku 6,3 percent podpory voličov. Nasleduje však niekoľkopercentná priepasť. Pred bránami parlamentu je naďalej strana Most-Híd s 3,9 percentami voličov a nie tak ďaleko za ňou je ďalšia strana s orientáciou na maďarskú menšinu - SMK so ziskom 3,5 percent.

Opozícia by vládu zložila bez Kollára aj Kotlebu

Agentúra prieskum vypracovala na vzorke obyvateľstva, pričom dáta boli zozbierané od 26. do 29. augusta 2019. Súčasná vládna koalícia by už vládu nebola schopná zostaviť, avšak hlavne preto, lebo koaličný Most by skončil mimo parlamentu. Z prieskumu tiež vyplýva, že všetky strany okrem Smeru, SNS, Sme rodina a ĽSNS by nazbierali tesnú väčšinu, a teda 76 mandátov, aby mohli zložiť vládu.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Smer by teda získal 32 mandátov, PS/Spolu 25, ĽSNS 18, SaS 15, Za ľudí 14, Sme rodina - Boris Kollár, SNS a OĽaNO po 12, a KDH 10 mandátov.