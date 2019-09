Prieskum odhalil najväčší sen Slovákov: Naozaj je to práve toto!?

„Viac ako tretina Slovákov si sny plní,“ uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii Monika Remiášová z Nadácie Partners prezentujúc výsledky reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus z júna tohto roka na vzorke cez tisíc respondentov. Ako pokračoval sociológ z agentúry Focus Martin Slosiarik, väčšina Slovákov túži mať lepší dôchodok, vyjadrilo sa tak 74 % respondentov. Na druhom mieste bola túžba mať zabezpečenú rodinu, vyjadrilo sa tak 66 % Slovákov.

Prekážkou plnenia snov je podľa výsledkov prieskumu nedostatok peňazí. Uviedlo to podľa Remiášovej 43 % respondentov, nedostatok času kvôli práci uviedlo 25 %. Odborníčka na osobné financie z Partners Group SK Andrea Straková radí, že je dôležité sny plánovať. Treba si zadefinovať, v akom období života budeme potrebovať peniaze. To je podľa Strakovej základ. „Nemali by sme odkladať svoje sny na neskôr, čím skôr človek začne, tým je to pre neho lepšie,“ povedala Straková.

Podľa Strakovej je potrebné dodržiavať ideálne finančné miery, podľa ktorých 10 %z mesačného príjmu by sme mali odkladať na rezervu a 20 % na plnenie dlhodobých cieľov. Dôležité je podľa nej viesť k finančnej zodpovednosti už svoje deti. „Vytvoríme si tak finančné návyky, ktoré sa nám stanú prirodzené. Zároveň je potrebné byť disciplinovaný,“ hovorí Straková.

Podľa generálneho riaditeľa Partners Investments a analytika Finančného kompasu Maroša Ovčarika nie je pri investovaní dôležitá výška koľko vkladám, ale dôležitý je čas. Ak investuje peniaze napríklad 23-ročný klient, v dôchodkovom veku bude mať nasporené z investície viac než klient, ktorý dal do investičného produktu prostriedky vo veku 33 či 43 rokov. Investovanie by malo byť podľa Ovčarika časťou úspor každej rodiny. Hlavne v súčasnosti, keď úročenie na vkladných knižkách je blízke nule.

Na Slovensku je však podľa Ovčarika stále menšia časť populácie, ktorá preferuje investície. Ľudia majú buď predsudky, alebo zlé informácie o investovaní, prípadne zlú skúsenosť z minulosti. Avšak situácia sa podľa Ovčarika postupne zlepšuje. Minulý rok podľa prieskumu investovalo približne 12 % Slovákov, z toho štyri percentá do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú.