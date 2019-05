ONLINE Slováci rozhodujú o zastúpení v europarlamente: FOTO Volili už aj Čaputová či Kiska

BRATISLAVA - A je to tu! Zástupcov do Európskeho parlamentu si volíme už túto sobotu. Volebné miestnosti sa u nás otvorili o siedmej hodine ráno, výsledok môže ovplyvniť približne 4,45 milióna Slovákov. Okrem nich pristúpia dnes k volebným urnám aj v Lotyšsku či na Malte.

- slovenskí voliči môžu rozhodovať od 07:00 do 22:00 v 5 951 volebných miestnostiach

- občania môžu na kandidátnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov

- zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov

- definitívne výsledky eurovolieb budú zverejnené v nedeľu po 23.00 hod. po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ

Ako správne odvoliť? Potrebné informácie si prečítajte TU .

ONLINE

11:20 - V okrsku číslo 3 v časti Raticov vrch na hriňovských lazoch privítala sedemčlenná volebná komisia prvého záujemcu o voľby do europarlamentu až o desiatej hodine. Pani Katarína je zo Zvolena a keďže v tejto časti Podpoľania má chalupu, pre voľby si vybavila voličský preukaz.

11:15 - Sobotňajšie eurovoľby sú v okresoch Košice a Košice - okolie zatiaľ bez väčších problémov. Menšie komplikácie zaznamenali v Košiciach, išlo najmä o otázky súvisiace s trvalým pobytom, respektíve zoznamom voličov.

11:05 - V podhorskej obci Mojtín v Púchovskom okrese spojili eurovoľby s otvorením letnej turistickej sezóny. Starosta František Staňo očakáva, že volebnú účasť v jedinom okrsku v obci zvýšia turisti s voličskými preukazmi.

11:00 - Ani Slovákom žijúcim v zahraničí nie je jedno, kto bude Slovensko zastupovať v Európskom parlamente. Členstvo krajiny v EÚ považujú za jednoznačne pozitívne a prospešné, Slovensko by súčasťou Únie podľa nich malo byť aj naďalej. "Pre Slovensko je určite prospešné byť členom EÚ, keďže sa tým podporuje napríklad trh. Slovensku to tiež prospieva, čo sa týka exportu a importu. Búrajú sa ako keby hranice. Existuje jednotná európska mena, ruší sa roaming. Takže je to len a len na prospech občanov," uviedol 34-ročný Ján, ktorý na sobotné eurovoľby pricestoval z Bavorska.

10:56 - Pre občanov funguje počas soboty infolinka k eurovoľbám. Volať môžu na telefónne čísla 02/48592317 a 02/48592312 počas celého dňa až do zatvorenia volebných miestností.

10:55 - Priebeh volieb do Európskeho parlamentu je na Slovensku pokojný, usporiadaný, štátna volebná komisia ale prijala viacero podnetov. Potvrdil to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány."Podnety sa týkajú údajných porušení volebného moratória, prípadne vedenia volebnej kampane neoprávnenými subjektmi. Snažíme sa predovšetkým zatiaľ zabezpečiť dôkazy. Rozhodovať, posudzovať budeme na našich neskorších zasadnutiach," vysvetlil.

10:51 - Členom volebnej komisie v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa chcel byť pôvodne v sobotňajších eurovoľbách aj 92-ročný Jozef Vaškeba. Dôchodca sa mediálne zviditeľnil, keď v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca Vrakune. Účasť vo voľbách si nenechal ujsť.

10:30 - Svojim favoritom na poslancov Európskeho parlamentu dali v sobotňajších eurovoľbách hlas aj klienti Domova seniorov Lamač v Bratislave. Využili možnosť voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.

10:21 - O zastúpení v europarlamente rozhodne aj hlas prezidenta Andreja Kisku a jeho manželky Martiny. Voliť boli v Poprade.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

10:02 - Novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala svoj hlas v Pezinku. "Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby Európskej únie, či bude silnejšia a integrovanejšia, alebo naopak nastane proces oslabovania," vyhlásila.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

10:00 - O voličské preukazy, na základe ktorých možno hlasovať na ktoromkoľvek mieste na Slovensku, nebol v prípade sobotných eurovolieb taký záujem ako vo voľbách predchádzajúcich. Pokles zaznamenali v Piešťanoch, Hlohovci aj v Trnave.

09:35 - V eurovoľbách môže prvýkrát voliť približne 280.000 voličov, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Približne pre 7500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. "Inak povedané, sú to tí, ktorí mali 18. narodeniny v apríli alebo v máji," uviedla hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.

Do volebnej schránky v Holíči vhodili svoje hlasy aj účinkujúci na festivale Rotenstein. Prišli v stredovekých kostýmoch. Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

09:20 - O voľby do Európskeho parlamentu nemajú veľký záujem ľudia bez domov. Zúčastňujú sa ich ešte menej, ako prezidentských volieb, do ktorých sa zapája tiež len menšina. Pre TASR to uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Vysvetľuje to tým, že ľudia bez domova nevidia veľký význam v dosahu eurovolieb na ich životy a Brusel je pre nich až príliš vzdialený.

09:14 - V trnavskom regióne otvorili všetky volebné miestnosti načas a priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bezproblémový. Podľa Adriány Richnákovej, zapisovateľky Obvodnej volebnej komisie v Trnave, ktorá zastrešuje okresy Trnava a Hlohovec, je 160 volebných okrskov. V Piešťanoch je podľa zapisovateľky ObVK Bronislavy Molnárovej 63 okrskov.

08:55 - Väčšina volebných miestností na Slovensku sa nachádza v školách, tá vo Vyšných Hágoch má však svoje špecifiká. Ide o najvyššie položenú základnú školu na Slovensku, ktorá je v nadmorskej výške 1130 metrov, okrem toho volebná miestnosť v nej je najvyššie položená v meste Vysoké Tatry. Po Štrbskom Plese je tiež druhá najvyššie položená na Slovensku.

Voliči vo Vyšných Hágoch. Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

08:45 - V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava boli všetky volebné miestnosti otvorené načas. Podľa kompetentných začiatok volieb do Európskeho parlamentu nepoznačili nijaké problémy. Zatiaľ je však účasť voličov na Gemeri veľmi nízka.

08:15 - Svoj hlas môže odovzdať aj 10-tisíc väzňov. Do 17 ústavov a väzenskej nemocnici v Trenčíne začali členovia okrskových volebných komisií prinášať postupne prenosné volebné urny.

08:01 - Volič, ktorému zdravie bráni prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku aj počas volebného dňa. Urobiť tak môže aj jeho blízky príbuzný, prípadne sused. Za voliča, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo pre to, že nemôže čítať alebo písať, môže hlasovací lístok vyplniť iná osoba, ktorá musí postupovať podľa pokynov voliča. Nesmie to byť však člen okrskovej volebnej komisie.

Svoje hlasy odovzdali aj členovia folklórneho súboru z Martoviec. Zdroj: TASR - Milan Drozd

07:48 - Voľby začali bez problémov aj v Žilinskom kraji, ktorý má dovedna 704 volebných okrskov.

07:30 - V najväčšom volebnom okrsku č. 2 v bratislavskej Karlovej Vsi, v ktorom je zapísaných 1839 oprávnených voličov, privítali prvého hlasujúceho hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h.

07:25 - Právo voliť môžu využiť aj pacienti a službukonajúci zamestnanci Národného onkologického ústavu, pacienti Univerzitnej nemocnice v Bratislave a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb

07:10 - Voliť zástupcov do Európskeho parlamentu môžu aj pacienti, ktorí sú v súčasnosti hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Podmienkou pre účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si pacienti mohli vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska alebo trvalý pobyt na území okrsku. Pacienti však môžu voliť len dve hodiny - od 10. do 12. hod.

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Zdroj: TASR - František Iván

07:00 - Volebné miestnosti sa otvorili. Občania môžu na kandidátnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov.

V sobotu nevolia len Slováci

Voľby do Európskeho parlamentu sa v sobotu konajú okrem SR aj v Lotyšsku a na Malte, hlasovanie pokračuje druhý deň aj v Českej republike.

Štvordňový celoeurópsky volebný maratón sa začal vo štvrtok v Spojenom kráľovstve a v Holandsku. V piatok nasledoval prvý deň hlasovania v ČR a jednodňové voľby v Írsku, ktoré tamojšia vláda spojila s referendom o zjednodušení rozvodov.

Aj holandský premiér Mark Rutte odovzdal svoj hlas. Odviezol sa na bicykli. Zdroj: TASR/AP

Zvyšných 21 členských štátov Európskej únie má hlasovanie naplánované na nedeľu. Nové obsadenie 751 kresiel v štrasburskom parlamente môže ovplyvniť približne 418 miliónov oprávnených voličov zo všetkých 28 členských štátov Únie. V roku 2014 využilo svoju možnosť hlasovať takmer 43 percent Európanov. Výsledky budú známe až v nedeľu neskoro večer po uzavretí posledných volebných miestností v Taliansku o 23.00 h.