Prvý prieskum k eurovoľbám: Víťazne by vyšiel Smer, druhý je Kotleba

Zdá sa, že slovenské zastúpenie v europarlamente bude rozdrobenejšie a obsahovať bude aj zástupcov extrému v podobe ĽSNS. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre katedru politológie FiF UK, ktorý zverejnil portál euractiv.sk.

V eurovoľbách by vyhral Smer

Víťazne by z eurovolieb vyšla v súčasnosti stále najsilnejšia vládna strana Smer-SD, ktorá by získala 21,6 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana ĽS NS so ziskom 12,9 percenta. Ako tretia by skončila opozičná strana SaS s 11,3 percentami. Na ďalších štyroch miestach by sa umiestnili strany OĽaNO, Sme rodina, KDH a koalícia Progresívneho Slovenska a strany SPOLU, ktorých preferencie sa pohybujú v rozmedzí od osem do jedenásť percent.

Hranicu 5 percent by prekročila aj strana SNS, pod touto hranicou však skončila tretia vládna strana Most-Híd aj SMK. Hoci ide o prvý prieskum, ktorý sa pýtal špecificky na voľby do Európskeho parlamentu, zber údajov sa konal v marci, kedy ešte európska kampaň neprebiehala. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať 25. mája.

Nízka účasť

Presný počet mandátov však preferencie neodhalia, závisí to aj od celkovej účasti. Smer sa však bude pohybovať zrejme medzi dvoma až troma mandátmi. Slovensko bude mať v Európskom parlamente 14 poslancov. Agentúra Focus prieskum robila na reprezentatívnej vzorke (1590) dospelej populácie v dátume 1. až 15. marca 2019. Katedra politológie FiF UK ho zadala v rámci projektu „Zlepšovanie komunikácie v oblasti demokracie a deficitov EÚ.“

Skorší prieskum agentúry z februára ukázal, že sa eurovolieb plánuje zúčastniť 27 percent voličov, najvyššia účasť sa predpokladá v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom. Slovensko je známe svojou najnižšou účasťou a eurovoľbách v celej EÚ. V roku 2014 k voľbám prišlo len 13 percent voličov, medzi prvovoličmi dokonca len 6 percent.