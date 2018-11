Ústavné zastropovanie penzijného veku na 64 rokov bude podľa Matoviča stáť 138 miliárd eur

BRATISLAVA - Ak parlament na nadchádzajúcej schôdzi schváli návrh ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek na 64 rokov, štát to bude podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v najbližších 50 rokoch stáť 138 miliárd eur. Na pondelkovej tlačovej besede na to upozornil šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič.

"Robert Fico nás ide expresom vydať do Grécka a myslí si, že my mu budeme pri tom asistovať," povedal. Verejný dlh Slovenska by tak podľa neho stúpol o 329 %. Návrh hnutia OĽaNO umožniť ľuďom odchod do dôchodku po odpracovaní 40 rokov by pritom na základe prepočtov RRZ podľa Matoviča stál 10 miliárd eur. "Naše riešenie sa ufinancovať dá, návrh Roberta Fica sa ufinancovať nedá," zdôraznil Matovič.

Možnosť odísť do penzie po odpracovaní 40 rokov podľa Matoviča podporuje väčšina oslovených ľudí. Podľa prieskumu, ktorý si hnutie nechalo vypracovať agentúrou Focus, viac ako 58 % populácie by uprednostnilo odchod do dôchodku po odpracovaní 40 rokov, zatiaľ čo zastropovanie dôchodkov vo veku 64 rokov preferuje 24 % Slovákov. Ostatní by si nevybrali ani jednu z možností, prípadne sa nevedeli rozhodnúť. Matovič preto vyzval strany Smer-SD, SNS, Sme rodina a ĽSNS, aby neschválili návrh ústavného zákona, keďže tento návrh je v rozpore s názorom voličov. Ficovi pripomenul, že automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku schválila strana Smer v roku 2012. "Toto je požiar, ktorý spáchal Robert Fico," dodal.

Hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla budúceho roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, parlament koncom minulého mesiaca presunul na novembrovú schôdzu. Procedurálny návrh na presunutie hlasovania na novembrovú schôdzu parlamentu podal poslanec za Smer-SD Ján Podmanický "v záujme hľadania konsenzu na podporu tohto zákona". Podľa navrhovaného ústavného zákona, za ktorého schválenie musí hlasovať aspoň 90 poslancov, by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali na októbrovej schôdzi pozmeňujúci návrh, aby žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Za posunutie návrhu ústavného zákona do druhého čítania v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.

Navrhovaný ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Do návrhu ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

Ak by návrh ústavného zákona parlament definitívne neschválil, strana Smer sa podľa jej predsedu Roberta Fica aktívne zapojí do petičnej akcie odborárov na vyhlásenie referenda o zastropovaní dôchodkového veku. Odborársku petíciu Fico podpísal pred televíznymi kamerami ešte počas septembrovej tlačovej besedy.