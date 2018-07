FOTO Organizátor protestov vypovedal o Ficovi, drsný odkaz: Toto robili aj komunisti a fašisti

Týkalo sa to trestného oznámenia na Fica za šírenie poplašnej správy a ohováranie, ktoré podali organizátori protestov a iniciatíva v polovici júna. Ako uviedla na Facebooku v stredu, to, že o nich Fico hovorí ako o Sorosových deťoch je arogantné, agresívne a zbabelé klamstvo.

„Jedna vec je, ak sú naše rozhodnutia konštruktívne kritizované, ale to čo predvádzajú Fico a ďalší konšpirátori musíme zastaviť. Chceme zo Slovenska slušnú krajinu, kde konšpirácie a zastrašovaie nemajú miesto. Vnútorného nepriateľa hľadali aj fašisti aj komunisti. Nevzdávame sa a bojujeme ďalej!" napísali na sociálnej sieti.

Toto robili komunisti a fašisti

Šeliga sa po vypovedaní na prokuratúre vyjadril aj pre médiá. „Prokurátorky, ktoré ma vypočúvali, ma vypočúvali úplne štandardne, pýtali sa ma na to, že v čom vidíme šírenie poplašnej správy a v čom to ohováranie,“ povedal pre portál Aktuality.sk.

O tom, či poslanca začnú trestne stíhať, rozhodne vedenie prokuratúry. Či bol predvolaný aj on, to Šeliga povedať nevedel, predpokladá však, že keďže boli zavolaní oni, mal by prísť aj Fico. „Keďže tvrdí, že má nejaké dôkazy, tak nech to príde vysvetľovať,“ uviedol jeden z organizátorov protestov.

Šeliga pripomína, že Fico pokračuje v prepájaní iniciatívy so Sorosom aj bez dôkazov a tvári sa ako najväčší vodca. Spomína aj na výroky o dlažobných kockách, ktoré nakoniec s protestami vôbec nesúviseli. Podľa Šeligu je smutné, kam sa krajina dostala, keď „bývalý najvyšší ústavný činiteľ hľadá vnútorného nepriateľa". To podľa neho robili komunisti či fašisti.