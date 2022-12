Slovenský fotograf, ktorý fotil svetové hviezdy od Metallicy až po Hansa Zimmera a Ennia Morrriconeho

Dlhoročný oficiálny fotograf festivalov Viva Musica! či Colours of Ostrava v rozhovore okrem iného spomína aj na to, ako ho Nick Cave spolu s ostatnými fotografmi v Ostrave rázne vypoklonkoval spod pódia. Zažil však aj úžasné momenty s Enniom Morriconem a jeho manželkou, keď bol oficiálnym fotografom jeho turné, kde mohol maestra fotiť na skúškach aj v zákulisí koncertov. Výnimočnú spoluprácu mal aj s Elvisovou manželkou Priscillou Presley, ktorá mu rozprávala, ako s kráľom rock'n'rollu utekali pred novinármi v lietadle Franka Sinatru.



Ako to vyzerá v zákulisí najväčších koncertov a čo Zdenko odkazuje divákom, ktorí to preháňajú s fotením?