Tehotná Evička (27) utrpela vážnu príhodu: Je mozgovo mŕtva, no v jej tele stále rastie bábätko

TŘEBÍČ - Mladá Češka čakala druhé bábätko, keď osud rodiny zasiahla veľká rana. Eva utrpela vážnu mozgovú príhodu a podľa lekárov je jej mozog prakticky mŕtvy. V jej tele však stále rastie nový život. Odborníci by chceli, aby zvládla donosiť dieťatko aspoň do 24. týždňa tehotenstva, kedy už bude dostatočne vyvinuté. Je to však náročná úloha. Momentálne má plod iba 16 týždňov.

K nešťastnej udalosti došlo pred mesiacom. Podľa českého Blesku našiel bezvládne telo svojej manželky na podlahe jej manžel Vojtěch, ktorý sa vrátil z nočnej služby. Pri mame plakal ich malý synček Matěj.

"S Evičkou som sa zoznámil na strednej škole. Začali sme spolu chodiť a po piatich rokoch vzťahu sme sa v roku 2014 stali manželmi. Prvé tehotenstvo prišlo po dvoch rokoch od svadby. V priebehu tehotenstva dostala Evička epileptický záchvat. Podstúpila niekoľko vyšetrení, pri ktorých jej zistili arteriovenóznu malformáciu v mozgu," uviedol Vojtěch.

Našťastie tehotenstvo vtedy dopadlo dobre a dvojici sa narodil krásny syn. Eva potom podstúpila radiačnú liečbu a začala brať lieky na epilepsiu. Lekári nakoniec rozhodli, že môže znovu otehotnieť a rodina sa tešila, že bude mať druhé bábätko.

Počas druhého tehotenstva však prišlo ku krutej rane. "Ten osudný deň som mal nočnú službu a vrátil som sa skoro ráno domov. Matýsek plakal, ale bol som v kľude - však je u neho Evička... zrazu mi došlo, že ten plač je nejaký iný, tak som vybehol po schodoch do spálne a uvidel som Evičku ležať v bezvedomí na zemi, Matěj stál celý uplakaný pri nej, ale ona stále dýchala. Bol som na takéto situácie pripravený, epileptické záchvaty som už zažil, tak som ju stabilizoval a čakal, až sa preberie. Nepreberala sa, tak som volal záchranku a malému zaobstaral stráženie...," opísal osudné chvíle manžel, ktorý pracuje ako policajný kynológ.

U Evy došlo ku krvácaniu do mozgu. Už v sanitke sa jej stav výrazne zhoršil a nasledoval letecký transport do nemocnice v Brne. Zdravotníci nemali pre jej rodinu dobré správy. „Evičke praskla malformácia a spôsobila masívne krvácanie do mozgu. Už počas prevozu do nemocnice bola v podstate mozgovo mŕtva, nie je a nebolo jej pomoci," dodal Vojtěch, ktorému ešte zostáva nádej, že aspoň ich dieťaťko prežije.

Cieľom lekárov je udržať telo pacientky na prístrojoch do 24. týždňa tehotenstva, kedy už bude dieťatko dostatočne vyvinuté na to, aby prežilo aj mimo maternice a bude možné vykonať cisársky rez.